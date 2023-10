Radikalizirani Slovenec

»Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno.« Čeprav obravnava tega in takšnega stavka – njegov avtor je lahko samo eden in edini, več kot »komunističnih« 30 let predsednik stranke SDS Janez Janša – ne sodi v humoristično rubriko, kot je N. N., ampak bi bila zrela za obdelavo v kakšni instituciji posebnega pomena in namena, si nismo mogli kaj, da ne bi dodali svoje pike na i po tistem, ko so nas ob koncu tedna klicali naši bralci in spraševali, kaj je Janša mislil s frazo »oborožite se, legalno«. Hm, kako se je skratka v naši državi sploh mogoče legalno oborožiti? Greš v Merkur in kupiš deset pušk na zalogo? Priznamo, tu nam je zmanjkalo. Rubrika, ki ima vedno odgovore na vsa vprašanja, je tukaj zmrznila. Nimamo pojma, kaj je pesnik želel s tem povedati.