Številni Otočani kradejo kot srake. Pri tem so vse bolj predrzni in agresivni. Sam sem bil v zadnjih nekaj letih priča več krajam v dveh lokalnih samopostrežbah v Wimbledonu, v katerih največkrat kupujem živila. Trikrat sem videl varnostnike teči za tatovi, ki so na hitro odšli iz trgovine s polno košaro hrane. Dva so ujeli, eden pa je bil tako hiter, da je varnostnik pred samopostrežbo zgolj nemočno gledal, kam je izginil. Spomladi sem opazil par, on je bil zelo visok in mišičast, ki je ne košaro, ampak orjaško vrečo polnil s steklenicami viskija, vodke, gina in drugih alkoholnih pijač. Sumljivo, a varnostnika ni bilo nikjer. Postavila sta se v vrsto malo pred menoj, nenadoma pa izstopila iz nje in hotela na hitro zapustiti trgovino. Varnostnika, ki se je pojavil, je moški grobo odrinil, a je šel za njima iz trgovine, kjer je moškemu vlekel torbo iz rok. Iz vrste sem skozi šipo videl, ko je moški udaril varnostnika s pestjo, ta pa se je še z glavo udaril v šipo, klecnil in izpustil torbo. Tatinski par, ki ni skrival obrazov, je hitro odkorakal. Varnostnik je imel krvavo roko, s katero si je potipal glavo, ali je v redu. Še vedno skrbi za varnost v wimbledonski samopostrežbi verige Sainsbury's, ki kot večina verig ni hotela sodelovati v dokumentarcu, s katerim se je prejšnji teden televizija ITV odzvala na epidemijo kraj. Videli smo tatove, ki z avti razbijajo vhode v trgovine, stečejo noter z vrečami, poberejo vse, kar na hitro lahko, se stepejo z osebjem in hitro izginejo. Na posnetkih varnostnih kamer smo videli tatove s pištolami, ki naj bi bile ali igračke ali zračne pištole. Videli smo mlado trgovko, ki ima trgovino s parfumi, ki je večini tatov pogumno, med rokoborbo, vreče z ukradenimi parfumi iztrgala iz rok.

Rekordna rast kraj

Kraje v trgovinah v dvanajstih mesecih, od junija 2022 do junija 2003 (več kot tisoč na dan, skupno 365.164), so trgovce stale okroglo milijardo funtov (1.144.900 evrov). Te kraje naj bi vplivale celo na inflacijo. Tudi zaradi izdatkov, ki jih imajo trgovci s povečevanjem varnosti pred krajami, zaradi katerih naj bi bil vsak nakup v trgovinah dražji za šest penijev (6,8 centa). V omenjenih dvanajstih mesecih naj bi jih dodatni varnostni ukrepi stali dobrih 800 milijonov evrov. V tem obdobju se je število kraj v primerjavi s prejšnjimi dvanajstimi meseci rekordno povišalo za skoraj četrtino. Podatki državnega statističnega urada kažejo, da se je število kraj zvišalo vsako četrtletje. V zadnjem, ki ga pokrivajo, jih je bilo 1200 na dan, najvišje tatinsko četrtletje od leta 2016, ko je urad začel redno šteti te kraje. Prejšnje povišanje, od junija 2021 do junija 2022, je bilo največje do zdaj, 24,4-odstotno. Ta poskok, pravcata epidemija kraj, je bil očitno v veliki meri posledica covidne epidemije.

Ni pa to edini razlog. Trgovci trdijo, da gre za posledico tega, da policije ne zanimajo tatovi, katerih plen je vreden manj kot 250 funtov (286 evrov), kar policija zelo neprepričljivo zanika. Drugače ne more, saj se je kazenski pregon tatov v trgovinah znižal na 18,2 odstotka. Leta 2016, ko je državni statistični urad začel spremljati kraje v trgovini, so kazensko preganjali 46 odstotkov tatov. Zdaj samo 14 odstotkov tatov konča na sodišču (leta 2016 jih je 29,7 odstotka).

Dekriminalizacija tatvin v trgovinah?

Potem ko je novinar ITV z upraviteljem živilske trgovinske verige Co-op sedel v prostor z živo sliko varnostnih kamer v trgovini, se je prva kraja živil zgodila po dveh minutah. Upravitelj je povedal, da osebju svetujejo, naj se izogiba neposrednemu soočenju s tatovi. Ti so vse bolj nasilni in agresivni ter uporabljajo vse več orožja, od igel in steklenic do nožev in zračnih pištol. Trgovci trdijo, da so podatki o rekordnem številu tatvin samo vrh ledene gore in da imajo občutek, da je kraja v trgovinah postala dekriminalizirana. Trdijo, da se policija ne odzove na štiri petine prijav kraj. V dokumentarcu je bilo več trgovcev, ki so dejali, da bodo morali zapreti trgovine, ker si ne morejo privoščiti izgub, ki jih povzročajo tatovi. Ti celo v mnogih majhnih trgovinah ukradejo za tisoč in več evrov živil, pijače in vsega drugega na teden. Vse več trgovcev se vse bolj zanaša na zasebna varnostna podjetja, katerih najem pa ni poceni.

Številni rekordno rast kraj, posebno živil, pripisujejo draginjski krizi, lastniki velikih trgovinskih verig pa raje trdijo, da so v ozadju kriminalne tolpe. Skoraj 90 direktorjev trgovinskih verig, od živilskih do vseh drugih, je notranji ministrici pisno izrazilo zaskrbljenost zaradi rasti tatvin, najbolj pa zaradi nasilja nad osebjem. Vlada naj bi načrtovala zaporne kazni za tatove, ki pogosto kradejo. Številni aktivisti politikom očitajo, da se ukvarjajo s simptomi, ne pa z vzroki rasti tatvin, posebno v živilskih trgovinah. Glavna vzroka sta revščina in neenakopravnost v družbi. Velika rast obsega kraj hrane to zagotovo potrjuje.