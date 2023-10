»Vrag je vzel šalo. Oborožite se. Legalno,« je predsednik SDS Janez Janša napisal v svoji nedavni objavi na omrežju X, ki je bilo v preteklosti znano kot twitter. Janša je v objavi, ki je sprožila precej razburjenja na družbenih omrežjih, delil tudi posnetek skupine ljudi s palestinskimi zastavami, ki na Prešernovem trgu v arabščini vzklikajo Alah je velik. Po oceni filozofa Borisa Vezjaka bi smeli pričakovati, da bo politični vrh znal nevarno hujskaštvo ostro obsoditi, tožilstvo pa sprocesirati ovadbo zaradi spodbujanja sovraštva in nestrpnosti. »Toda kaj smo doslej dočakali? Po dveh dneh popolnoma nič!« je bil Vezjak na svojem blogu In medias res kritičen do molka ob Janševi objavi.

Vlada in vladajoča politika, ki takšnega apela k oboroževanju ljudstva ne zna obsoditi, je popolnoma nepotrebna in tudi nevarna, meni Vezjak, ki je predsednika vlade Roberta Goloba pozval k odstopu. »Tiho dopuščanje spodbud k oboroževanju državljanov predstavlja soglašanje, da bodo ljudje vzeli pravico v svoje roke, kar je resen napad na vladavino prava, da o škodi ugledu naše države ne izgubljamo besed,« ugotavlja Vezjak.

Danes se je Janša zahvalil za širjenje svojega poziva in se obregnil ob delovanje aktualne vlade. Ta po njegovih besedah že od junija ignorira pozive SDS po sklicu sveta za nacionalno varnost, kjer bi obravnavali ukrepe za zajezitev ilegalnih migracij in obvladovanje varnostnih tveganj. S ponovnim uvajanjem nadzora na meji s sosedami po Janševih besedah »zgolj preusmerjajo tok ilegalcev s cest na kolovoze«.

Predstavnik za odnose z javnostjo Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic je v petek pojasnil, da z Janševim pozivom ni seznanjen in zato tudi ne more komentirati posameznih dejanj in besed. V izjavi za medije je zagotovil, da policija dobro opravlja svoje naloge in bo zagotavljala varnost državljanov v največji možni meri. Ob izraelsko-palestinskem konfliktu policija poziva, naj se državljani vzdržijo kakršnih koli rasnih ali drugih nestrpnosti.