Da v regionalni ligi Aba ni slabih tekmecev, so v 4. krogu na lastni koži občutili košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Tekmi proti Zadru in Igokei se namreč nista iztekli v skladu z željami. Novomeščani so bili doma poraženi s 75:88, Ljubljančani pa so na gostovanju v Laktaših izgubili z 72:83.

Razočaranje trenerja Krke Gašperja Okorna je bilo razumljivo, saj na papirju hrvaško moštvo velja za premagljivo. Toda njegovi varovanci so pred 1200 gledalci v dvorani Leona Štuklja odpovedali v vseh elementih košarkarske igre, delovali so nemotivirano, že v prvem polčasu pa so zaostajali 22 točk. »Zadar je zasluženo zmagal. Razočaran sem. Bili smo preslabi za kaj več. Veliko nam je šlo narobe, tekmec pa je dal kar 15 trojk, večinoma iz odprtih metov. Druga četrtina je tekmo prelomila. Nekaj stvari je bilo dobrih, a veliko premalo za kaj več od poraza. Nimamo izgovorov,« je bil slabe volje Gašper Okorn, za katerega je bil to še tretji poraz na četrti tekmi, pri čemer na gostovanjih pri Partizanu in Budućnosti niso imeli realnih možnosti za zmago. Iz sivega povprečja, vsaj kar se točk tiče, sta izstopala Leon Stergar s 23 točkami in Jairus Hamilton, ki jih je dosegel 17. Precej bolj nasmejan je bil Danijel Jusup, trener Zadra, ki je povedal: »Igrali smo dobro, sploh v obrambi, le v zadnji četrtini nam je padla koncentracija. Bili smo odlični v metih za tri točke, s consko obrambo pa so nas poskušali uspavati. Naša zmaga je pomembna in zaslužena, zanjo čestitam fantom.«

Še precej bolj boleč je poraz Cedevite Olimpije, ki želi v ligi Aba krojiti vrh ali biti tik pod njim. Sprva se je obetal drugačen razplet, saj so sredi druge četrtine vodili že s 35:26, ob polčasu pa je bil zaostanek minimalen (40:42). Toda v drugem so gostitelji zaigrali bolje, po vsega treh minutah povedli z 52:40, njihova zmaga pa nato ni bila niti v enem trenutku vprašljiva. Igralec tekme je bil Nikola Tanasković z indeksom 22; dosegel je 15 točk ter imel pet skokov in tri asistence. Slovenski prvak je bil sicer v skoku boljši (36:28), a to ni bilo dovolj. Najboljša strelca pri gostih sta bila Justin Cobbs s 16 in Jaka Blažič s 15 točkami. Naslednji tekmec v ligi Aba bo v soboto SC Derby, že v sredo pa jih v evropskem pokalu, kjer Ljubljančani v treh nastopih niso dosegli zmage, čaka ukrajinski Prometej.

Izidi 4. kroga: Krka – Zadar 75:88 (16:23, 26:48, 49:68), Igokea – Cedevita Olimpija 83:72 (20:24, 42:40, 63:52), Split – Borac 75:61 (20:6, 36:35, 57:47), Budućnost – Cibona 93:85 (19:16, 43:41, 67:56), SC Derby – Mornar-Barsko zlato (sinoči), FMP – Crvena zvezda (danes ob 18. uri), Mega – Partizan (danes ob 20. uri), vrstni red: Budućnost 8 (4-0), Igokea 7 (3-1), Partizan (3-0), Crvena zvezda (3-0), Zadar (2-2), Borac (2-2) in Cedevita Olimpija (2-2) po 6, Derby (2-1), Split (1-3) in Krka (1-3) po 5, Mega (1-2), FMP (1-2) in Cibona (0-4) po 4, Mornar-Barsko zlato 3 (0-3).