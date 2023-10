Električno kolo zahteva zajeten finančni vložek ob nakupu. Nič nenavadnega ni, če zanj odštejemo več kot 2500 evrov, vrhunski modeli pa znajo stati tudi prek 10 tisoč evrov. A to ni edini strošek, ki je povezan s to obliko mobilnosti. Kot nam je povedal Uroš Globočnik, direktor podjetja A2U, ki je specializirano za servis e-koles, je treba denarnico širše razpreti tudi za vzdrževanje optimalnega delovanja električnega kolesa. »Cena servisa električnega kolesa se giblje med 200 ali 300 evrov ali celo več, povprečna cena letnega servisa navadnega kolesa pa običajno ne presega 50 evrov,« je pojasnil Globočnik in dodal: »V naših trgovinah zaznavamo, da se na servis vrne med 10 in 20 odstotkov prodanih navadnih koles, električnih koles pa se vrne več kot 90 odstotkov.«

Na prvo žogo bi rekli, da je največ težav povezanih z okvarami električnih motorjev oziroma centralnega pogona. To ne drži. Kot nam je pojasnil Andraž Štefanič, produktni vodja za e-mobilnost pri slovenskem podjetju Domel, ki med drugim izdeluje tudi centralne pogone za električna kolesa, so pogoni za električna kolesa narejeni za enostavno uporabo in minimalno vzdrževanje. Prav tako s časom ali dotrajanjem ne izgubljajo moči. »Povprečna življenjska doba centralnih pogonov se običajno ocenjuje na nekje med 20.000 in 30.000 prevoženih kilometrov,« je še povedal Štefanič. »Vendar pa je pomembno opozoriti, da točna življenjska doba pogonov lahko variira glede na različne dejavnike, kot je način uporabe, kakovost materialov in druge okoliščine.«

Zavore morajo ob spustu delati več

Tudi Globočnik izpostavlja, da centralni pogoni ne sodijo med pogostejše razloge za servis električnega kolesa. »Težav s pogonskimi enotami skorajda ne zaznavamo. Zaradi kakršnih koli napak menjamo manj kot 0,2 odstotka prodanih pogonskih sklopov ali baterij. Mogoče v nekaj več primerih prihaja do težav na kontaktih med baterijo in pogonsko enoto, kar zelo hitro odpravimo na intervencijskem servisu. Najbolj občutljiv elektronski del na e-kolesu je senzor hitrosti, kjer pa običajno tudi zelo hitro odpravimo napake.« Kje se torej skrivajo težave? Globočnik nam je pojasnil: »Najpogostejši razlog za servis e-kolesa je odpravljanje programskih napak med baterijo in pogonsko enoto. Razlog, da skoraj vsi kupci električna kolesa pripeljejo na servis, pa je predvsem diagnostična oprema sodobnih kolesarskih servisov, kjer si brez le-tega ne predstavljamo popravil in servisiranja e-koles.«

K višjim stroškov servisa pa prispeva tudi dejstvo, da električna kolesa potrebujejo bistveno več servisa in menjav obrabljivih delov, kot so veriga, zadnji verižniki, verižniki na gonilki, zavorne obloge, ležaji in diski. »Pri električnem kolesu so ti deli bistveno bolj obremenjeni zaradi večjih sil, ki jih človeškemu pogonu doda še motor. Najbolj so obremenjene zavore zaradi večje teže kolesa in večjih hitrosti. Z električnim kolesom premagamo vse klance, navzdol pa je treba zavirati in so te toliko bolj obremenjene,« pojasni Globočnik. »Skoraj vedno je na električnem kolesu, s katerim smo opravili 1500 ali več kilometrov, treba menjati obrabljive dele. Zelo priporočljivo je, da uporabniki električnega kolesa že po 500 opravljenih kilometrih pregledajo in redno kontrolirajo obrabljenost zavornih oblog. Niso pa redki primeri, ko je že po 700 opravljenih kilometrih treba menjati verigo. Razlog za tako hitro menjavo je predvsem v načinu vožnje (agresivno pospeševanje) in terenu, kjer se vozimo.«

Vsaj enkrat letno naj se baterija izprazni

Pri bateriji je medtem treba paziti, da se le-ta ne shranjuje v prostoru, kjer temperatura pade pod 5 stopinj Celzija. »Ko se električno kolo shranjuje za daljše obdobje, naj bo baterija polna med 60 in 80 odstotki, priporočljivo je tudi, da baterija ni na kolesu,« opozarja Globočnik in dodaja, naj se baterija suši vedno ločeno od kolesa, da ne pride do oksidacije na kontaktih. Idealna shramba za baterijo je suh in topel prostor. Idealno je med 15 in 20 stopinjami Celzija. »Vsaj enkrat letno priporočamo, da se baterijo popolnoma izprazni. Polnite pa jo lahko poljubno, ne glede na polnost baterije. Kvalitetna baterija naj bi zdržala več kot 500 polnjenj.«

Štefanič medtem opozarja, da je največja grožnja delovanju centralnega pogona vdor vode, saj lahko povzroči okvare v notranjosti motorja. »Voda lahko prodre skozi gonilne ležaje in spoje, kar lahko privede do resnih poškodb. Zato je nujno, da se izogiba neposrednemu stiku s curki vode ali visokotlačnimi čistilci.« Še ena pomembna grožnja pogonu pa je nepravilno prestavljanje, ki lahko povzroči velike obremenitve komponent pogona. »Pomembno je, da se uporabljajo prestave v skladu z razmerami na terenu in se s tem ne preobremenjuje pogonskega sistema,« dodaja. »Servisiranje centralnih pogonov se ponavadi izvaja v uradnih servisnih centrih proizvajalcev. Vendar pa je treba poudariti, da popravilo centralnega pogona v nekaterih primerih morda ne bo ekonomsko upravičeno. Cena originalnih nadomestnih delov in delovne ure posega je lahko višja od vrednosti samega pogona. V takih primerih se lahko odločite za alternativne rešitve, kot so rabljeni ali obnovljeni centralni pogoni,« še svetuje Štefanič.

