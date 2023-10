V dolini Završnica so morali zaradi naraslega potoka ob ujmi v začetku avgusta evakuirati 18 prebivalcev, voda je uničila cesto, vodovod, kanalizacijo, električne vode ter spodkopala obnovljeni most železniške proge. Voda je odnesla tudi cesto iz Završnice v smeri Zelenice, kjer je glavno vodno zajetje za Jesenice in del Žirovnice. Sprva je tudi kazalo, da bodo morali preseliti tri družine, a so se vsi lahko vrnili na svoje domove.

Na javni in zasebni infrastrukturi je bilo tako v občini Žirovnica za več kot pet milijonov evrov škode, na javni infrastrukturi je ta znašala 2,2 milijona evrov, skoraj 600.000 evrov pa je škode na gozdnih cestah. Kot je pojasnil žirovniški župan Leopold Pogačar, so z državo že podpisali pogodbo za 40 odstotkov avansa, torek približno 860.000 evrov.

»Imeli smo srečo, da smo lahko neposredno izbrali izvajalca del, ki je tudi koncesionar Direkcije RS za vode,« nam je povedal Pogačar in ocenil, da bodo dela na občinski cesti ob potoku Završnica, skupaj s pripadajočo infrastrukturo, zaključena v roku 30 dni.

Na delu, kjer je most, je trenutno delna zapora prometa, saj izvajajo geomehanske in geološke raziskave, spomladi pa bodo na podlagi rezultatov objavili razpis za sanacijo. Župan nato od Slovenskih železnic pričakuje, da bodo poskrbele še za sanacijo načetega zidu. Gozdne ceste proti Zelenici in Valvazorju v enem delu obnavljajo zdaj, sanacijo pa bodo v celoti končali spomladi.