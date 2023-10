Obisk vlade v savinjski regiji: Stroka bo odločila, kateri objekti niso več primerni za bivanje

Sobotni vladni obisk v savinjski regiji se je končal v Žalcu s sejo vlade, na kateri so ministri obravnavali interventni zakon, ki bo osnova, da bodo prizadeti v nedavni vodni ujmi dobili tudi finančno pomoč. Že ta teden pa bodo prebivalci Strug v občini Luče ter levega in desnega brega Letuške gmajne v braslovški in delno občini Šmartno ob Paki dobili jasne odgovore stroke, katere nepremičnine niso več primerne za bivanje in jih bodo zaradi lastne varnosti primorani zapustiti.