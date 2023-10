Uppsala. Na Švedskem poteka sojenje 16-letnemu dekletu in njenim štirim bratom, starim od 16 do 18 let. Obtoženi so umora 26-letnega taksista. Tožilstvo dekletu očita, da je moškega zvabilo v odročen gozd, bratom pa, da so ga nato umorili. Vse kaže, da jih je vodilo maščevanje.

Zgodilo se je marca, ko naj bi 16-letnica poslala taksistu sporočilo, naj jo s steklenico vodke počaka na parkirišču v bližini naravnega rezervata Hjälstaviken na jugovzhodu Švedske. Taksist je res prišel, a pričakala ga ni samo ona, pač pa tudi njeni bratje. Po trditvah tožilstva so na vrvi naredili zanko in ga obesili na drevo, je poročal švedski časnik Fria Tider. V obtožnici piše, da je v zadnjih trenutkih življenja hudo trpel. Taksista so pogrešali nekaj tednov. Organizirali so nekaj iskalnih akcij, a so bile neuspešne. Potem so pod kupom snega le našli njegov avto, v bližini pa truplo. Tožilstvo je najprej domnevalo, da je bil motiv za umor finančne narave, se je izginil njegov denar in nekaj predmetov. A to teorijo so nato zavrgli.

Prijave niso vzeli dovolj resno

V avtu in na vrvi, na kateri so našli truplo, so namreč našli biološke sledi obtoženih. Odkrili so tudi, da so dekle in njeni bratje denar s taksistovega bančnega računa prenesli na svojega. Policija naj bi med preiskavo njihove domače hiše našla nekaj njegovih stvari. Tožilstvo je zdaj prepričano, da je šlo za maščevanje, saj je dekle februarja lani, takrat je bilo staro 14 let, prijavilo posilstvo, ki naj bi ga zakrivil ravno ta taksist. Trdi tudi, da so njeni bratje nekaterim svojim prijateljem rekli, da bodo posiljevalca ubili, in da so pozneje tudi priznali, da so to storili. Na sodišču zdaj obtožbe o umoru zavračajo, medtem ko je njihova sestra priznala, da je taksista zvabila na samo in da je mislila, da ga bodo pretepli. Andreas Pallinder s policije v Uppsali je priznal, da bi morala policija prijavo o posilstvu vzeti bolj resno. »Če bi to storili, bi teoretično lahko umor preprečili,« je dejal na novinarski konferenci.

Čeprav švedska policija preišče več kot 90 odstotkov prijavljenih posilstev, jih le kakih pet odstotkov vodi do uspešnega pregona in obsodbe. Leta 2019 je bilo policiji prijavljenih okoli 8600 posilstev, a ta številka naj bi bila le vrh ledene gore. Glede na raziskavo o kriminalu iz tega leta je bilo okoli deset odstotkov vseh tamkajšnjih žensk izpostavljenih enemu ali več resnim spolnim napadom (približno 482.000 žensk), kar potrjuje domnevo, da večina posilstev ostaja neprijavljenih. Strokovnjaki so kritični, češ da preiskave spolnih zločinov niso prednostne in so pogosto pomanjkljive. To naj bi bil tudi vzrok, da v le malo primerih pride do sojenja.

