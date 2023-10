Kar 1300 parov copat s podobo človeške ribice, ki jih je lani v okviru dobrodelnega projekta CopArt za Zvezo prijateljev mladine Slovenije oblikovala Urša Drofenik, je našlo lastnika. Z zbranimi sredstvi od prodaje copat, ki v dom prinesejo zgodbo o sočutju, veselju, povezanosti, zaupanju in hvaležnosti, so otrokom s posebnimi potrebami omogočili različne vrste terapij in pripomočkov. Letos so k sodelovanju povabili oblikovalca Žareta Kerina, ki je copate nadgradil s podobo Srečka Kosovela.

Pesnika vidi kot navdih mladim

»Kosovel je v svojih 20 letih življenja ustvaril več kot mnogi v desetletjih. Njegova dela izražajo iskanje lepote, korak nazaj v prvinskost življenja, kot tudi boj za socialne, kulturne in duhovne vrednote,« je povedal Kerin in dodal, da sam pesnika vidi kot velik navdih za mlade generacije. »Mladim svetujem, da sledijo svojim strastem, ne glede na okoliščine, verjemite vase, vztrajajte,« je razlago motiva nadaljeval oblikovalec, ki je Kosovela opisal tudi kot velikega umetnika, modernista, konstruktivista. »Njemu v poklon sem v dizajn umestil tudi logotip in njegov portret na konstruktivističen način,« je povedal Kerin, ki je v svoji dolgoletni in uspešni karieri že sodeloval z nekaterimi najvidnejšimi domačimi in svetovnimi znamkami, za svoje delo pa je prejel več kot 250 različnih nagrad, med njimi tudi 12 nagrad red dot. Nedolgo tega je oblikoval knjigo JB restavracija priznanega kuharskega mojstra Janeza Bratovža, pod katere besedilo se je podpisal Noah Charney.

Kerin je pri barvi copat sprva omahoval med modro in zeleno barvo, na koncu pa so se skupaj z gorenjskim podjetjem Brodar odločili za modro kot barvo neba in sivo kot barvo kraškega kamna. »Modra in siva sta barvi, ki me spominjata na Kras, kjer je v Tomaju Kosovel tudi veliko ustvarjal, živel in umrl. Sama oblika copat pa se ni spreminjala, tudi materiali so ostali – trajnostni, visokoodporni proti obrabi, antibakterijski, copate so tudi pralne,« je povedal oblikovalec, ki se je večkrat sestal z Markom in Vesno Brodar, podjetnikoma z Gorenjskega, da so lahko skupaj prišli do končnega izdelka, kot si ga je zamislil. »Sama obdelava zgornje površine copat je bila še kako pomembna, da smo prišli do želenega učinka, ki ga je dala siva barva na modri podlagi,« je povedal Kerin.

S prodajo copat se bo polnil sklad Glasbenik sem

»Pri sodelovanju z oblikovalcem Žaretom Kerinom smo izkoristili nove možnosti pri ustvarjanju motivov novih sobnih copat za Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Sodelovanje z njim je v proces oblikovanja vneslo izjemno ustvarjalnost. Med njegovim obiskom delavnice smo občudovali njegovo sposobnost poiskati možnosti, kako lahko vse postane resničnost,« sta zakonca Brodar opisala sodelovanje z oblikovalcem in dodala, da so pri izdelavi prvega vzorca sobnih copat takoj prepoznali, da gre za nekaj čudovitega in posebnega. »Veseli in počaščeni smo, da lahko sodelujemo pri tem projektu in da lahko prispevamo k njihovemu poslanstvu skozi izdelavo izjemnih dobrodelnih copat.«

Kupljene copate prispejo na vaš dom v lični črni vrečki iz blaga, ki jo boste zagotovo še naprej uporabljali, paket pa nosi tudi personalizirano nalepko z ročno napisanim naslovom. »Želel sem poskrbeti za celostno podobo izdelka in vrečka ter lična nalepka zagotovo pomenita dodano vrednost tistim, ki bodo z nakupom copat prispevali v sklad Glasbenik sem,« je povedal Kerin, ki je imel tudi priložnost, da sam izbere sklad, v katerega bodo šle donacije ob nakupu copat. Sklad Glasbenik sem Zveze prijateljev mladine Slovenije je namenjen zagotavljanju pomoči otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih okolij pri uresničevanju njihovih glasbenih potencialov. »Otrokom in mladostnikom, ki si želijo glasbenega ustvarjanja, želimo omogočiti obisk glasbene šole ali pomagati pri nakupu inštrumenta, če želijo še naprej razvijati svoje glasbene talente,« pa je povedala Anja Vogrič, idejna vodja projekta CopArt, in dodala, da je izredno ponosna, da je Žare Kerin sprejel povabilo in za Zvezo prijateljev mladine Slovenije zasnoval novo kolekcijo dobrodelnih copat. »Na poti do izjemnega izdelka smo se na trenutke ustavljali in spreminjali smer, vendar je cilj ostajal isti – da napolnimo sklad Glasbenik sem.« Copate, za katere boste odšteli 39,90 evra, lahko v petih različnih velikostih (od številke noge 37 do 46) naročite prek spletne strani zpms.si.