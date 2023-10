Arhitektka Mateja Panter, ki se ukvarja s kreativnim svetovanjem in strokovno publicistiko, njeni projekti pa ponujajo celovite rešitve in so interdisciplinarni ter vezani na kontekst prostora, je v mesecu oblikovanja prejela dve prestižni nagradi Zavoda Big. Gre za nagrado interier leta, ki jo v mesecu oblikovanja podeljujejo od leta 2003 in nagrajuje ustvarjalce in podjetja, ki pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti oblikovanja, žirija v sestavi Peter Gabrijelčič, Aleksander Ostan, Ana Gruden in Kristina Dešman pa je Pintarjevi nagrado podelila za notranjo opremo Hiše 1797. Nagrade BIG SEE zavod podeljuje za odličnost v produktnem, lesnem, turističnem in modnem oblikovanju. Tudi nagrado BIG SEE tourism design je Panterjeva prejela za projekt Hiša 1797.

Hiša, prežeta z lokalno kulturo

Arhitektka Mateja Panter se je odločila, da v stari stavbi zasnuje turistično dejavnost, skupaj s Francijem Kekom pa sta leta 2019 projekt Hiša 1797 prijavila na javni poziv za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« in pridobila sredstva za prenovo. Kot je strokovna žirija zapisala v obrazložitvi, »prenova stare podeželske domačije na Dobu pri Domžalah za turistični namen ustvari interier, ki spoštljivo išče navezavo na tradicijo. Turističnim obiskovalcem ponudi posebno, slikovito atmosfero, prežeto z identiteto lokalnega okolja, a z decetnimi, minimalnimi dodatki sodobnosti. Interier je skozi likovno opremo, obogateno z etnografskimi in historičnimi elementi, dopolnjen s sodobnejšimi funkcionalnimi elementi in detajli. Barvitost in taktilnost scenografsko dodelanega pristopa k oblikovanju notranjščine pričarata občutek sproščene, odprte domačnosti, ki pričaka goste iz drugih krajev. Hiša 1797 na ta način sledi sodobnim turističnim trendom, ki promovirajo butičnost in prežetost z lokalno kulturo, namesto da bi ponujali globalno poenotenost in množičnost ponudbe.« Mateja Panter je za Hišo 1797 lani prejela tudi nagrado oblikovalski dosežek leta, ki jo podeljuje Društvo oblikovalcev Slovenije.