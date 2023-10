Teroristi potujejo z letali, ne s culo po gozdovih in poljanah. In ja, ustvarjamo jih sami z odnosom, ki ga imamo do izraelsko-palestinskega konflikta. Tudi mi v Sloveniji, ne le v Bruslju oziroma Washingtonu. Je že več kot 70 let, odkar si Izrael prisvaja in kolonizira okupirana palestinska ozemlja, in več kot 50 let, kar se posmehuje resolucijam varnostnega sveta ter generalne skupščine Združenih narodov. Mirno, nonšalantno gradi nova in nova judovska naselja na od OZN priznanem in deklariranem ozemlju Palestine, pa se mu nihče ne upira, nihče ga ne sankcionira. Zakaj? Ker ima močno zaslombo v ZDA, ne glede na to, kdo jih vodi, republikanci ali demokrati. In ker ZDA poveljujejo če že ne svetu, ker jim to ne uspeva, Zahodu, kamor se umeščamo tudi mi z Natom in EU, pa zagotovo. Tudi mi to vse dopuščamo oziroma toleriramo. Tudi ko bi kaj rekli, zavoljo prebliska poštenosti in pravičnosti, se raje ugriznemo v jezik. Naša zunanja ministrica se je pred devetimi leto, ko je bila evroposlanka, bojevito zavzemala za priznanje palestinske države, danes pa se neomajno solidarizira z Izraelom in pravi, da mora priznanje Palestine še počakati, ker da se morajo razmere najprej umiriti.

Vedelo se je, da bo najnovejša, skrajno desna Netanjahujeva vlada, okrepila nadzor nad Gazo in Zahodnim bregom, držala Palestince v revščini in segregaciji ter še bolj pospešeno in obsežno nadaljevala z gradnjo judovskih naselij, s čimer bo ustvarjala take ozemeljske pogoje, ki bodo onemogočali ali vsaj otežkočali ustanovitev enotne palestinske države, kot je določena v resolucijah OZN, ter njeno mednarodno priznanje oziroma rešitev v slogu dveh držav. Pa vemo tudi, da je sam Izrael ustvaril Hamas kot skrajno strujo palestinskega gibanja, da bi oslabel oziroma marginaliziral zmerneže palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. In ob vsem tem, na kar sem že poudarjal v mojih odzivih na vojno v Ukrajini, ko sem opozarjal na dvojne vatle pri obravnavanju konfliktov in njihovih akterjev, se je zgodil Hamasov masaker v delu Izraela. Naj mi bo dovoljen dvom v to, da Mosad in vlada Netanjahuja nista vedela nič o tem napadu. Ugibam o možnosti, da sta tak scenariji dopustila, da bi nato dobila izgovor za »končno rešitev« palestinskega vprašanja. Ja, in arabski terorizem se danes obuja.

A naj ponovim, teroristi, ki so na seznamu tajnih služb in organov pregona, ne bodo vstopali v Evropo in k nam kot običajni migranti na mejnih prehodih. Bodo le tisti, ki so bili novačeni, a ti niso na seznamu, tako da bo ta mejna kontrola spet udarila po nas, ki ob meji in z njo živimo, in zadala morda še zadnji udarec schengenskemu dogovoru. Pa še vprašanje naši vladi: če bi nas naj ta ukrep obvaroval pred terorističnimi dejanji, kako naj bo ta začasen, če pa vemo, da bo tovrstna grožnja trajala in se krepila toliko dolgo, koliko bo trajal in se stopnjeval najnovejši izraelsko-palestinski spopad?

Aurelio Juri, Koper