Poklukar je v današnji izjavi za novinarje na Obrežju poudaril, da policija na meji izvaja selektivno kontrolo, »a je njeno delo učinkovito, nenazadnje so mi pravkar povedali, da so na področju Policijske uprave Novo mesto že prejeli tihotapca na mejnem prehodu. Tudi ljudje, ki živijo na obe straneh meje, zaradi nadzora ne čutijo večjih posledic, je zatrdil.

Podobno naj bi bilo na meji z Italijo, kjer nadzor po novem izvaja Italija, prav tako Poklukar ne pričakuje težav na meji z Madžarsko. Mejna prehoda s to državo bo obiskal v naslednjih dneh.

Minister je sicer namignil, da bo treba ukrep, ki je bil v soboto uveden za deset dni, zaradi terorističnih groženj podaljšati. »Konflikt na Bližnjem vzhodu je nepredvidljiv, ne vemo, kako se bo razvijal. In tudi zaradi tega smo še toliko bolj previdni. Verjamem, da so ti ukrepi pravilni, predvsem pa sorazmerni,« je podčrtal.

V naslednjih dneh pričakuje intenzivno mednarodno sodelovanje na tem področju. V začetku novembra odhaja v Trst, kjer se bo sešel z italijanskim in hrvaškim kolegom, prav tako v začetku novembra pa bo sprejel tudi ministra za varnost Bosne in Hercegovine (BiH), s katerim bo spregovoril o možnostih misije Evropske mejne in obalne straže (Frontex) v BiH.

»To so aktivnosti, ki jih zagotavljamo tako za varnost Slovenije kot varnost držav Zahodnega Balkana in seveda EU,« je poudaril Poklukar. Kot je dodal, je po zadnjih podatkih število nezakonitih prehodov meje upadlo, kar da je posledica dobrega dela in sodelovanja slovenske in hrvaške policije, pa tudi prehoda v jesen in zimo, ko se trend običajno umiri.

Nezakoniti prehodi se po njegovih besedah pojavljajo po celotni državi, na vseh mejah. Če bodo mejni prehodi bolj nadzorovani, bo teh prehodov več na zeleni meji, se zaveda, »saj tihotapci vedno najdejo svoje poti«. "Tukaj bo policija še bolj aktivna, seveda v sodelovanju z ostalimi policijami," je napovedal.

Jušić pa je danes pojasnil, da je glavni poudarek slovenske policije na meji s Hrvaško in Madžarsko preprečevanje terorizma, ekstremizma in čezmejne kriminalitete, pri tem pa skrbeti za pretočnost prometa in lajšanje življenja ljudem na obmejnem območju.

Kot je navedel, so slovenski policisti od sobote vstop v Slovenijo zavrnili 20 osebam. »Gre za državljane tretjih držav, ki niso izpolnjevali pogojev,« je pristavil.

Zatrdil je, da se aktivnosti policije na zeleni meji zaradi ukrepa niso zmanjšale, prav tako ne aktivnosti mešanih slovensko-hrvaških patrulj na zunanjih mejah schengenskega območja, ki bdijo nad organiziranimi kriminalnimi združbami oz. tihotapci.

Poklukar in Jušić imata danes na programu tudi obisk mejnega prehoda Rigonce.

Slovenija je nadzor notranje meje EU s Hrvaško in Madžarsko v soboto uvedla v luči povečanih terorističnih tveganj, trajal bo do 30. oktobra, nato ga lahko vlada podaljša. Italija je iz enakega razloga v soboto uvedla nadzor na meji s Slovenijo.