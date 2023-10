Vreme: Danes bo dokaj sončno

Danes bo dokaj sončno, predvsem v zahodni, južni in osredji Sloveniji bo več spremenljive oblačnosti, nastale bodo posamezne plohe. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.