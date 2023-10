Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim zahod proti Obrežju.

Med 8. in 22. uro bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad sedem in pol ton.

Zaradi dela na cesti bo predvidoma do 15. ure zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprti so tudi uvoz Vransko in izvoz Blagovica proti Ljubljani ter uvoz Trojane v obe smeri.

Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred priključkom Brezovica proti Ljubljani.

Promet skozi predor Karavanke bo v torek, 24. oktobra, med 8. in 16. uro potekal izmenično enosmerno.

Zaradi Ljubljanskega maratona bosta danes med 8.30 in 15. uro zaprta priključka Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Vodnikova cesta. Več o zaporah, prehodih in časovnicah je zapisano na spletni strani maratona.

Zaradi dokončanja rekonstrukcije RTP centra v Ljubljani bo od ponedeljka, 23. oktobra do predvidoma sobote, 28. oktobra za ves promet zaprta Kotnikova ulica pri križišču s Slomškovo ulico. V času zapore bo promet potekal po vzporednih ulicah.

Policija je na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko pri vstopu v državo pričela z izvajanjem kontrole.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si