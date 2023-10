Zvezni sodnik Terry Doughty, ki ga je na položaj imenoval bivši predsednik Donald Trump, je julija v tožbi pravosodnih ministrov dveh konservativnih držav odločil, da določene agencije zvezne vlade ne smejo komunicirati z družbenimi omrežju o spornih vsebinah.

Za blokado njegove sodbe pa se je sedaj izreklo šest sodnikov, le najbolj konservativna trojica, sodniki Samuel Alito, Clarence Thomas in Neil Gorsuch, je bila proti, saj je mnenja, da bi lahko vlada tako pritiskala na omrežja in izkrivljala stališča po svoji meri.

Pravosodna ministra Louisiane in Missourija sta skupaj s petimi uporabniki družbenih medijev, med njimi lastnik desničarskega portala Punfit Jim Hoft, vložila tožbo. V njej trdijo, da so šli ameriški vladni uradniki predaleč, ko so prisilili družbena omrežja, da izbrišejo informacije med drugim o covidu-19 in volitvah. Vladne agencije so od leta 2020 dalje večkrat zahtevale umik določenih lažnih informacij in dezinformacij.

Sodnik Doughty je v svoji odločitvi nato vladnim uradnikom celo prepovedal kakršno koli komuniciranje z družbenimi mediji, s katerim bi lahko na kakršen koli način spodbujali odstranitev, izbris ali zatiranje vsebine, ki je zaščitena z ustavo. Prizivno sodišče je potem malce zožilo omejitev, vendar še vedno zahtevalo, da Bela hiša, FBI in najvišji zdravstveni uradniki ne smejo prisiliti ali bistveno spodbujati družbenih omrežij k odstranjevanju vsebin.

Bidnova vlada sicer trdi, da je odločitev sodnika napačna, saj je zveznim uradnikom odvzela pravico do komuniciranja o zadevah nacionalne varnosti, agencijam kot je Center za nadzor nad boleznimi pa pravico do posredovanja pravih informacij o javnem zdravju.