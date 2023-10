V Nemčiji so danes potekali shodi v več mestih. Samo v Düsseldorfu se je zbralo 5000 ljudi, ki so vzklikali slogane v podporo Palestincem, številni so vihteli palestinske zastave. Demonstracije so bile napovedane še za Köln, Bielefeld in druga mesta. V Münstru se je shoda udeležilo okoli tisoč ljudi, hkrati jih je bilo 700 na proizraelskem shodu.

V nemški prestolnici Berlin pa je policija prepovedala en shod v podporo Palestincem, saj se oblasti bojijo spodbujanja antisemitskih stališč in širjenja nasilja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Londonu se je na demonstraciji zbralo več deset tisoč ljudi, policija ocenjuje, da je bilo do 100.000 protestnikov. Številni so v rokah vihteli palestinske zastave, na transparentih pa so pozivali h koncu vojne v Gazi. Podoben shod je potekal v irskem Dublinu, kjer je protestiralo nekaj tisoč ljudi.

Shod je danes potekal tudi v ZDA. V Manhattnu se je zbralo več sto podpornikov Palestincev. Več protestnikov so aretirali, ker so blokirali promet.