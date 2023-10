Kot so še navedli v uradu vlade za komuniciranje (Ukom), so ministri danes razpravljali o izvrševanju ukrepov, predvidenih za prebivalstvo, ki so ga prizadele avgustovske poplave.

Pred tem je predsednik vlade Robert Golob v okviru obiska savinjske regije na srečanju z župani, gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij v Žalcu zatrdil, da bodo prizadeti občani v avgustovski ujmi do konca novembra prejeli predplačila za sanacijo stanovanjskih objektov.

Iz Ukoma pa so sporočili še, da bodo z novelo interventnega zakona omogočena predplačila za sanacijo škode, ki so jo posamezniki prijavili v sistem Ajda. V zakonu bo opredeljena tudi nadomestna gradnja. "Strokovnjaki bodo ocenili varnost objektov. Ko bo znan seznam objektov, ki niso več varni za bivanje, bomo poskrbeli za nadomestne gradnje," je po navedbah Ukoma poudaril premier.

DZ je interventni zakon, ki je prinesel nujne ukrepe za odpravo posledic in pomoč prizadetim v avgustovski ujmi, potrdil 31. avgusta. V njem navedeni ukrepi so usmerjeni v obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev postopkov in pridobivanja dovoljenj, prinesel pa je tudi nekatere ukrepe za pomoč občinam, gospodarstvu ter prebivalcem.

Medtem vlada pripravlja tudi predlog zakona o obnovi in razvoju. Z delovnim gradivom se je že seznanila pred dnevi in naložila nekaterim ministrstvom dodatno obravnavo nekaterih vprašanj. Med drugim naj bi zakon, ki bi veljal pet let, opredelil postopke za morebitne nadomestne gradnje bivalnih objektov, pomoč kmetom in nadomestne kmetije, ravnanje z naplavinami in muljem, pa tudi nekatere protipoplavne ukrepe in gradnjo npr. trajnih mostov, kjer so sedaj začasne rešitve.