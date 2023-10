Uvedba nadzora na meji med Slovenijo in Hrvaško ne pomeni konec schengna, je dejal Milanović. »Slovenija to počne iz notranjepolitičnih razlogov, razumem jih. Čeprav na teh mejnih prehodih ne bodo ujeli tistih, zaradi katerih uvajajo te ukrepe, in to so ilegalni migranti,« je poudaril.

Dodal je, da se bodo ilegalni migranti gibali tam, kjer nadzora ni.

»Upam, da se bo to obdobje hitro končalo in da se bodo razmere spet normalizirale,« je dejal in poudaril, da je uvedba nadzora na meji tudi opozorilo, da Evropa brez meja ne obstaja.

»Ljudje so se borili za Hrvaško, za meje, ampak mejne kontrole so zalogaj, ki se mu poskušamo izogniti. To ni vedno mogoče, zato razumem Slovence,« je dejal in spomnil, da so Avstrijci nadzor na meji s Slovenijo uvedli že leta 2015 na vrhuncu begunske krize.

Vzrok za povečan migracijski pritisk vidi predvsem v vizumski politiki Bosne in Hercegovine. Prepričan je, da bi morala BiH uvesti strožja merila za vstop na njeno ozemlje.