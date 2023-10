Golob je poudaril, da so občine savinjske regije doslej prejele 20 milijonov evrov predplačil za nujna sanacijska dela. Glede občanov pa je postregel s podatkom, da jih je škodo prijavilo 6000. Dejal je, da bo vlada skupaj s stroko pripravila seznam stanovanjskih objektov, ki niso več varni za življenje, lastnikom teh objektov pa bodo zagotovili nadomestno gradnjo.

Po Golobovi oceni obstoječa zakonodaja stroki onemogoča, da bi izvedla stvari, ki bi bile potrebne za čim manjšo škodo po ujmi. Zato se vlada loteva spremembe zakonodaje.

Izpostavil je, da je država prvič v zgodovini nase prevzela poplačilo intervencijskih stroškov in predplačila občinam ter gospodarstvu. Glede predloga zakona o obnovi in razvoju, ki ga pripravlja vlada, pa je dejal, da bo šel v razpravo tudi na Skupnost občin Slovenije.

Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je ocenil, da so nekateri ukrepi v obstoječem interventnem zakonu pomanjkljivi, in da bo treba sprejeti nove ukrepe za zagotavljanje nastanitev za ljudi, ki jim je ujma poškodovala stanovanjske objekte. Meni tudi, da je treba v prihodnje komunikacijo z župani še nadgraditi.

Vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek pa je povedal, da bodo kmalu tehnično pisarno za Savinjsko dolino odprli na Ljubnem ob Savinji.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je spomnila, da je bilo treba po ujmi več kot 500 kilometrov cest usposobiti za promet. Glede vodotokov pa je ocenila, da bi morala biti sanacija hitrejša in celovita, zato bodo prihodnji teden določili, kaj je treba še narediti do konca leta. Dejala je, da je na vodotokih 110 delovišč že zaprtih, kar pomeni, da so dela tam končana.

Gospodarski minister Matjaž Han je izpostavil, da je škodo po ujmi v višini 409,8 milijona evrov prijavilo 1173 podjetij.

Žalski župan Janko Kos je dejal, da je bila žalska občina med ujmo ena najbolj prizadetih savinjskih občin. Poplavljenih je bilo namreč več kot 800 gospodarskih in stanovanjskih objektov. Za izboljšanje protipoplavne varnosti v Žalcu bi bilo treba po njegovem mnenju stopiti skupaj in sprejeti ustrezne protipoplavne ukrepe, ker bi bilo lahko bilo v naslednji ujmi poplavljenih še več objektov.

Župan Nazarij Matjaž Pečovnik je dejal, da je treba uresničiti ukrepe stroke za bolj varno življenje prebivalstva in podjetij. Šoštanjski župan Boris Goličnik pa se je vladi zahvalil za vse, kar je naredila za prizadete občane. To je Goloba prijetno presenetilo, ker, kot je dejal, redko sliši pohvalo.