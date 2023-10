#foto V Ukrajini v ruskem obstreljevanju več mrtvih

Rusija je v petek in danes zadela več območij na vzhodu in jugu Ukrajine, pri čemer so umrli najmanj trije ljudje, štirje so ranjeni, so sporočile ukrajinske oblasti. Napadi se dogajajo ravno v času, ko se obe strani pripravljata na težke spopade pozimi in ko Rusija skuša odbiti ukrajinsko protiofenzivo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.