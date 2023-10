20 tovornjakom s humanitarno pomočjo le dovolili v Gazo, potrebovali bi jih najmanj sto

Po dnevih čakanja so danes odprli mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo, s čimer bo lahko obkoljeno enklavo le dosegla nujno potrebna humanitarna pomoč. Mejo je smelo po navedbah tujih medijev prečkati zgolj 20 tovornjakov s hrano in zdravili, kar je občutno premalo. Naslednji konvoj bi naj po nekaterih ocenah v Gazo zapeljal v ponedeljek.