Častna članica društva Marina Tavčar Krajnc, sicer doktorica socioloških znanosti, je priznanje prejela za izjemne dosežke na znanstvenem in pedagoškem področju, kjer se je ukvarjala predvsem s sociološkim raziskovanjem edukacije, mladih in vprašanja spolov.

Lucija Dežan, ki je postala sociološki up, pa je prejela priznanje za dosedanje odlično strokovno in raziskovalno delo. Področja njenega raziskovalnega zanimanja so migracije, položaj mladih na trgu dela, etnične študije in sociologija vsakdanjega življenja.

Nagrado za najboljše znanstveno delo sta prejela Aleksandra Kanjuo Mrčela za znanstveni članek Within-job gender pay inequality in 15 countries, ki je bil v soavtorstvu objavljen v prestižni reviji Nature Human Behaviour, in Marko Orel za monografijo Collaboration Potential in Virtual Reality (VR) Office Space: Transforming the Workplace of Tomorrow, ki je leta 2022 izšla pri založbi Springer.

Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk je prejelo priznanje za strokovno delo na področju sociologije. Društvo v svojem delovanju odpira številne tabu teme. Perečih družbenih vprašanj pa se loteva na inovativen, včasih tudi provokativen način, hkrati pa se zavzema za izboljšanje delovnih pogojev ter za enake možnosti vseh, ki delujejo v kulturi in umetnosti.

Nagrado za nesociologe, ki uveljavljajo sociološko misel v javnem prostoru, sta prejeli novinarki Ranka Ivelja (Dnevnik) in Tita Mayer (Radio Slovenija). Utemeljitev za podelitev nagrade Dnevnikovi novinarki si lahko ogledate na spodnjem videu:

Letos so podelili tudi dijaške nagrade za najboljše sociološke eseje. Prvo mesto je pripadlo Alenu Balažicu z Gimnazije Franceta Miklošiča v Ljutomeru, drugo mesto pa Lanu Kočanu z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku in Brini Galuf z II. gimnazije Maribor.

V okviru že 43. sociološkega srečanja, ki se je začelo v četrtek in poteka pod geslom Dolgoživa družba: posledice in izzivi, se strokovnjaki na dogodkih posvečajo vprašanju, kaj nova starajoča oz. dolgoživa družba pomeni za prihodnost.

Zahvalni govor Dnevnikove novinarke Ranke Ivelja je dostopen na spodnjem videu: