Sekretar OZN Antonio Guterres, ki je v Egiptu zaradi današnjega vrha o prihodnosti Palestincev, se je v petek pred mejnim prehodom Rafa zavzel za premirje, da bi humanitarna pomoč nemoteno prišla v obkoljeno enklavo. A izraelsko bombardiranje, tudi v bližini Rafe, se nadaljuje kot odgovor na Hamasovo (sicer neuspešno) raketiranje Izraela. Do včeraj zvečer konvoj še ni vstopil v Gazo, so pa Egipčani popravljali zbombardirano cesto.

Znani izraelski cilji

Obrambni minister Joav Galant je predstavil cilje izraelske vojske: »Likvidirati Hamas in uničiti njegove vojaške in vladne kapacitete, zatem umik iz Gaze in nov varnostni režim v Gazi.« Dan prej je vojakom dejal, da bodo Gazo kmalu videli »od znotraj«, torej naj bi bila kopenska operacija tik pred vrati.

Filippo Grandi, visoki komisar ZN za begunce, je na novinarski konferenci posvaril pred izraelskim kopenskim vdorom v Gazo: »To bi bila katastrofa za njene prebivalce.« Iz severnega dela enklave se je na jug po ocenah izraelske vojske na njen poziv umaknilo 700.000 od 1,1 milijona Palestincev. Zaradi izraelskega bombardiranja je v Gazi umrlo že 4137 ljudi, 13.162 je ranjenih. Na Zahodnem bregu, ki izraža solidarnost z Gazo, je bilo ubitih 81 Palestincev, samo v četrtek trinajst.

Izraelska vojska se je po okupaciji v letih 1967–2005 vrnila v Gazo 8. julija 2014, da bi ustavila Hamasovo raketiranje Izraela, kar je tudi tokrat glavni cilj Izraela. Ostala je 50 dni, v tem času pa je bilo v Gazi ubitih 2251 Palestincev in 67 izraelskih vojakov. Več odsluženih izraelskih vojakov je pozneje trdilo, da so lahko streljali tudi na civiliste. Gre za gosto naseljeno območje, kjer z vseh strani prežijo Hamasovi ostrostrelci, bombe in napadi v hrbet iz predorov. Zaradi izjemne težavnosti operacije se izraelska vojska še naprej skrbno pripravlja na vdor. Morda pa bo šlo samo za več manjših, začasnih vdorov v Gazo.

Talci nimajo prednosti

Vsekakor izraelska vojska daje prednost likvidaciji Hamasa pred reševanjem 203 talcev, med katerimi jih je, kot trdi, »velika večina še živa«. Več svojcev talcev se strinja, da se v vojni proti Hamasu ni treba ozirati na talce, nekateri pa nasprotujejo temu, da je Izrael dovolil vstop humanitarnega konvoja, ker da bi to morala biti cena za izpustitev talcev.

V Katarju, ki gosti voditelje Hamasa in poskuša doseči osvoboditev talcev, se mudi kitajski odposlanec za Bližnji vzhod Zhai Jun. ZDA upajo, da bodo dobri odnosi med Kitajsko in Iranom, ki podpira Hamas, prispevali k umiritvi situacije. Kitajska in tudi Rusija nista obsodili Hamasovih napadov 7. oktobra, v katerih je umrlo več kot 1400 Izraelcev, večinoma civilistov, kritizirata pa odnos Izraela in ZDA do Palestincev. Ameriški predsednik Joe Biden zdaj prosi kongres, da v proračunu nameni dodatnih 14 milijard dolarjev za Izrael (večinoma za orožje), dodatnih 9 milijard dolarjev pa za humanitarne krize, tudi krizo v Gazi.

Predvsem z grožnjo, ki jo predstavlja dobro oboroženi Hezbolah na jugu Libanona, hoče Iran odvrniti Izrael od kopenske ofenzive. Ta bi lahko uničila Hamas in Islamski džihad, vanju pa je Teheran veliko vložil. A iranski režim se zaradi lastne nestabilnosti in nepriljubljenosti med Iranci v resnici boji širitve konflikta. Obstreljevanje med izraelsko vojsko in Hezbolahom se nadaljuje.