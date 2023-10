Slavnostni krog

Nadaljevanje prve nogometne lige ta konec tedna bo v znamenju dejstva, da je slovenska reprezentanca skoraj že uvrščena na evropsko prvenstvo. Kar daje težo. Še ne tako davno so bila izhodišča za kolektivno samopodobo nogometne srenje in širšega navijaškega korpusa bolj klavrne. Pri tem se večine sedanjih reprezentantov lahko spomnimo, ko so igrali še v slovenski ligi. Še bolj aktualno prvoligaška je mlada reprezentanca, ki je ondan prav tako uspešno nastopila proti Avstriji v Murski Soboti. Postranska zaznava ob tekmi mladih bi bila, da so Prekmurci betonski zid, nad katerim so tribune, obarvali v metalik sivo, ki jo tako in tako tudi pri dresih kombinirajo s črno in belo. Videti je res dobro, obenem pa gre za detajl, ki ga Stožice niso doživele in je na podobnem, a trinajst let starejšem zidu že ob kakšnem bližjem televizijskem posnetku videti prva znamenja erozije.