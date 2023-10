Papež Frančišek je odvratni levičar, ki se vedno postavi na stran zlobe. Argentinsko centralno banko je treba požgati in za valuto uvesti dolar. Ustvariti je treba prosti trg za prodajo človeških organov. Podnebne spremembe so socialistična laž, vodo pa bi morali privatizirati. Enako kot šolstvo in zdravstvo. To so samo nekatera od političnih stališč argentinskega predsedniškega kandidata Javierja Mileia, ki mu ankete na jutrišnjem prvem krogu volitev napovedujejo največ glasov.

Teatralni ekonomski komentator na televiziji, ki je pred dvema letoma postal poslanec, je za nekatere populist, za druge skrajnež, eni ga označujejo za libertarca, drugi za argentinskega Bolsonara. Nastopa kot zvezda, na shodih je prepeval rock uspešnice. Je politik novega tipa ekscentrikov, ki je izkoristil družbeni trenutek za obetaven naskok na politični vrh drugega največjega latinskoameriškega gospodarstva. Glavni razlog za njegov uspeh sta namreč jeza in obup nad ekonomskimi razmerami v Argentini, kjer prihranke ljudi požira trenutno ena najvišjih inflacij na svetu (letos verjetno 200 odstotkov), dve petini ljudi živita pod pragom revščine, zlasti nezadovoljni pa so mladi, ki jih je 52-letni Milei posebej pritegnil. Avgusta je poskrbel za politični pretres, ko je presenetljivo zmagal na predhodnih predsedniških volitvah.

Najverjetneje v drugi krog

Kandidatov je pet, glavna tekmeca Mileia sta dva. Prvi je 51-letni aktualni gospodarski minister Sergio Massa iz vladajoče koalicije Zveze za domovino. Massa je peronist, torej pripadnik ene od dveh velikih političnih struj v Argentini zadnjih desetletij, pripada pa bolj sredinski liniji in velja za pragmatika ter iskalca konsenza z dobrimi odnosi v političnem in poslovnem svetu ter sindikatih. Nekoč je bil blizu aktualni podpredsednici države Christini Fernandez de Kirchner, ki je bila prvi obraz peronistov, zdaj pa se umika v ozadje zaradi obtožb o korupciji, tako kot se zaradi nepriljubljenosti za nov mandat ne poteguje aktualni predsednik Alberto Fernandez.

Tretja kandidatka z možnostmi za zmago je nekdanja ministrica za varnost Patricia Bullrich iz desnosredinske koalicije Skupaj za spremembo. Obljublja stabilizacijo gospodarstva z zmanjšanjem javne porabe in davkov ter deregulacijo, ki naj bi vodila v ustvarjanje delovnih mest.

Druga dva kandidata nimata realnih možnosti.

Ankete napovedujejo rahlo prednost Mileia pred Masso in uvrstitev obeh v drugi krog s približno 30 odstotki glasov, medtem ko Bullrichova zaostaja za pet odstotnih točk. Za zmago v prvem krogu mora kandidat dobiti najmanj 45 odstotkov glasov ali pa vse tekmece premagati za najmanj deset odstotnih točk, kar se očitno ne bo zgodilo. So pa ankete letos že udarile zelo mimo, ko so Mileiu na predhodnih volitvah napovedovale šele tretje mesto.

Volilci bodo izbirali tudi polovico poslancev spodnjega doma parlamenta in tretjino senatorjev. Volilno pravico (v Argentini je to pravzaprav obveza za vse, stare med 18 in 70 let) ima 35,4 milijona državljanov.