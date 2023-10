V sredo si je Dejan Kontrec, ki je bil najbolj vpet v iskanje novega selektorja, lahko oddahnil, saj je predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (HZS) na predlog strokovnega sveta potrdilo Eda Terglava za novega selektorja slovenske hokejske reprezentance. S tem je bilo konec več kot dve in pol mesečne negotovosti okoli tega, kdo bo v prihodnje vodil slovenske hokejiste. Čeprav nekdanji slovenski reprezentant, ki je nastopil tudi na treh svetovnih prvenstvih elitne divizije, ni bil prva izbira, neuradno je bil prvi na seznamu želja Nik Zupančič, ki pa je preveč vpet v delo na Poljskem, kjer vodi Unio Oswiecim, je prvi operativec slovenskega hokeja zadovoljen z izborom. Tudi zato, ker se Terglav in Mitja Šivic, ki bo vodil reprezentanco do 20 let, med sabo dobro poznata, v strokovnem vodstvu reprezentance pa sta še Mitja Robar in Klemen Mohorič.

Pomembna vloga Mitje Šivica

»Po zadnjem svetovnem prvenstvu glede na to, da smo imeli najstarejšo ekipo, ni bilo težko ugotoviti, da nas čaka preobrazba reprezentance. Vem, da je javnosti najbolj pomemben selektor članske reprezentance, vendar je meni pomembna celotna ekipa od mlajših selekcij navzgor, ker bo to sodelovanje res moralo biti na visoki ravni. Čaka nas veliko izzivov, aprila prihodnje leto bo svetovno prvenstvo divizije I in poleti kvalifikacije za olimpijske igre, zato smo iskali ekipo, ki bo med sabo kompatibilna. Ker bomo morali članski ekipi čim prej priključiti mlade hokejiste, bo Šivic tisti, ki bo moral dobro sodelovati s klubi in mladimi hokejisti, ki so v tujini,« je izbor novega selektorja komentiral Dejan Kontrec, ki bo še naprej tudi vodja slovenske članske reprezentance.

Iz njegovih besed lahko razberemo, da bo imel zelo pomembno vlogo prav Šivic, ki bo svoje delo opravljal profesionalno, medtem ko bo Terglav še naprej deloval v francoskem Grenoblu, kjer je pomočnik članskega trenerja, hkrati pa skrbi tudi za ekipo do 20 let. »To, da bo Terglav še naprej delal v Franciji, ne bi smela biti ovira. Pri njegovem izboru je prevladovalo tudi to, da se je pripravljen ukvarjati z mladimi hokejisti, sicer pa se z njimi ukvarja že zdaj. Drugo, kar je pomembno, je, da se s Šivicem dobro razumeta, saj se poznata iz mladosti, sodelovala pa sta tudi že v Franciji. Ker bo moral Šivic veliko hoditi po klubih in biti v stalnem stiku s hokejisti v tujini, bo zaposlen na HZS in ne bo imel klubskih obveznosti. Po eni strani bo njegova vloga še pomembnejša od Terglavove, saj bo ena od nalog, da igralce iz U20 pripravi za preskok na člansko raven, ki je najtežji,« opozarja Kontrec.

V preteklosti so nekaj besede pri izboru članskega selektorja imeli tudi reprezentanti. Kaj pa tokrat? »Glede na vse uspehe, ki so jih dosegali, smo se ozirali tudi na njihovo mnenje, vendar v tem primeru ni bilo tako. Čaka nas veliko dela pri preobrazbi reprezentance, bodo pa seveda starejši igralci vedno dobrodošli, vendar ne moremo več čakati na to, ali bodo sposobni igrati ali ne. Moramo najti nove obraze in z njimi delati in jih pripeljati do ravni, na kateri so bili njihovi predhodniki,« odgovarja nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki se zaveda, da bo javnost takoj zahtevala rezultate. Še zlasti zato, ker bo konec aprila in v začetku maja prihodnje leto SP divizije I v Bolzanu, še bolj pomembne pa bodo olimpijske kvalifikacije v avgustu.

»Če bodo igralci, ki so bili do zdaj nosilci, v dobri formi, in če bodo imeli željo še naprej igrati za reprezentanco, bodo vedno dobrodošli, vendar se morajo zavedati, da bodo neke vrste mentorji mlajšim. Tudi sam sem bil pred leti v podobni vlogi. Če starejši igralec ni pripravljen, da v napadalni trojki dobi nekega mlajšega igralca in da je z njim potrpežljiv, je to težko. Za nekaj takšnega moraš imeti poseben značaj in biti sam pri sebi odločen, ali si pripravljen na to. V tem trenutku težko rečem, kdo vse bo pripravljen sprejeti to vlogo, vsekakor pa na olimpijske kvalifikacije ne bomo šli le po nabiranje izkušenj, kajti na njih lahko igra tudi Anže Kopitar in bo ekipa lahko takoj popolnoma drugačna.«

Veliko bo novih reprezentantov

Prva reprezentančna akcija bo med novembrskim klubskim premorom, ko bo Slovenija v Budimpešti igrala z Madžarsko, Italijo in Ukrajino. Ker bo hkrati svoje obveznosti imela tudi reprezentanca do 20 let, ki jo že od 11. do 17. decembra čaka vrhunec sezone SP divizije I-B, Šivica in Robarja na tej akciji ne bo. Namesto njiju bo Terglavu pomagal Gorazd Drinovec.

»Zame bo prva reprezentančna akcija zelo pomembna, saj bom spoznal ljudi, s katerimi bom delal. Veliko bo tudi novih igralcev, tudi takšnih, ki do zdaj niso bili v reprezentanci, računam pa tudi na takšne, ki že imajo izkušnje. Pomembno bo, da bodo vsi dobili priložnost, kajti nekateri od njih bodo zraven že na svetovnem prvenstvu v Bolzanu. Prve tekme bodo test, da vidimo, česa smo sposobni. Ker bodo istočasno tudi turnirji mlajših selekcij, bo to lepa priložnost, da spoznam trenerje in da skupaj postavimo temelje in vrednote, kajti pomembno je, da se v vseh reprezentancah dela isto in da gremo v skupno smer,« pa je v izjavi za spletni stran HZS dejal Edo Terglav.