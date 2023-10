Čeprav so v državnem prvenstvu v nogometu odigrali šele 12 krogov, je že šest klubov zamenjalo trenerje, a jih je le polovica povezana s slabimi rezultati. Zaradi neuspehov so »nogo dobili« Dejan Grabić v Muri, Damir Krznar v Mariboru in Joao Henriques v Olimpiji. Domžale so morale poiskati novega trenerja, ker je Simon Rožman v navezi s športnim direktorjem Senijadom Ibričićem sprejel denarno mamljivo ponudbo Sarajeva. Vodilno Celje je nepričakovano zapustil Španec Albert Riera, ki je dobil klic padlega francoskega velikana Bordeauxa, za katerega je pred 20 leti tudi igral. Koper je ostal brez nadarjenega Zorana Zeljkovića, ker si ga je zaželela državna prvakinja Olimpija.

Prvak v prodajanju trenerjev je bil Tabor iz Sežane

Domžale, Celje in Koper so za trenerje prejeli tudi odškodnine, katerih višina je poslovna skrivnost, a so višje, kot jih slovenski klubi plačujejo za prestope igralcev. Celje je za Riero prejelo 200.000 evrov, a znesek z bonusi, če Bordeaux napreduje v prvo ligo, lahko naraste na pol milijona. V Olimpiji so zanikali, da bodo Kopru za Zeljkovića v treh obrokih plačali 150.000 evrov, saj trdijo, da bo vsota veliko nižja. Mimogrede omenimo, da je bil prvak v prodajanju trenerjev v letih, ko je igral v prvi slovenski ligi, Tabor iz Sežane. S Krasa je Andrej Razdrh odšel v Domžale, zvezdniški Argentinec z italijanskim potnim listom Mauro Camoranesi v Maribor in Goran Stanković v Olimpijo.

V 13. krogu bodo v središču zanimanja novi trenerji. Ante Šimundža je prevzel Maribor tik pred reprezentančnim premorom in učinek je bil takojšen z zmago proti Muri s 3:1. Izkušeni Šimundža, ki ima sloves trenerja diktatorja z veliko avtoriteto, je ekipo odpeljal na priprave v Radence, učinek pa se je pokazal takoj z zmago s 5:1 na prijateljski tekmi z Aluminijem v Kidričevem. Če bo Šimundža dvignil formo Alžirca Soudanija in Slovenca Iličića, veteranov z zvezdniškim statusom, bo Maribor hitro izničil zaostanek devetih točk za Celjem in postal favorit za naslov prvaka.

Največ oči bo uprtih v deloholika Zorana Zeljkovića, ki ga v Olimpiji čaka kopica izzivov. Padec forme je očiten, zdaj bo moral najti ravnovesje med delavci in umetniki. Napovedal je, da se bo najprej ukvarjal z izboljšanjem igre v obrambi, kjer je dodatna težava poškodba vratarja Vidovška, saj Pintol ne premore njegove kakovosti. Več priložnosti naj bi dobili slovenski igralci, za vodja napada je predviden Bošnjak Bristrić. Prevetriti bo moral močan portugalsko govoreči klan v slačilnici, ki je menda imel zaslombo v rojaku trenerju Henriquesu in v hišnem menedžerju. Damir Krznar, ki je sicer uglajen gospod, je pogorel v Mariboru, medtem ko bi v Celju lahko uspel, saj bo pritisk manjši, kot je v Ljudskem vrtu. Celje ima najboljši igralski kader v ligi, a je v njem kar nekaj velikih egov, medtem ko bo Krznarjev argument velika avtoriteta znanja. Koper bo vsaj do konca jeseni vodil Safet Hadžić, ki je še iz časov službovanja v Olimpiji vajen vloge dežurnega gasilca. Ker je zagovornik napadalne igre, se obetajo atraktivne predstave.

Varno službo ima le Aleš Arnol v Bravu

Od štirih trenerjev, ki so na klopeh od začetka tekmovanja, je lahko povsem miren le Aleš Arnol, saj Bravo sredi sezone ne menja trenerjev. Robert Pevnik (Aluminij), Oliver Bogatinov (Radomlje) in Oskar Drobne (Rogaška) sedijo na klopeh zadnjih treh klubov na lestvici in za njih je vsaka tekma boj za preživetje. Pevnik je bil v Kidričevem že tik pred odpovedjo po petih porazih zapored, a se je rešil z zmagama proti favoritoma za prvaka Celju in Mariboru. Drobne je sam razmišljal o odstopu, a se je nato premislil in se odločil za molk.

Pari 13. kroga, danes ob 15. uri: Rogaška – Celje, ob 20.15: Domžale – Olimpija, jutri ob 15. uri: Bravo – Maribor, ob 17.30: Radomlje – Aluminij, ob 20.15: Mura – Koper. Vrstni red: Celje 26, Koper 24, Olimpija 20, Maribor in Bravo po 17, Mura 13, Domžale 11, Aluminij 10, Radomlje 9, Rogaška 8.