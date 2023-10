Župan Luč Klavdij Strmčnik je bil po današnjem obisku vodje službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica zadovoljen, čeprav odgovora na vprašanje, ali Struge ostajajo ali pa bo ljudi vendarle treba preseliti na drugo, varnejšo nadomestno lokacijo, še vedno ni dobil. »Ljudem je bilo razloženo, kakšna je situacija in kakšni so nadaljnji postopki glede plazu. Dokler geologi ne bodo opravili vseh raziskav in potrebnih vrtin, ni mogoče vedeti niti, kakšna bo sanacija. Za zdaj je jasno le, da bo najprej, zaradi bližajoče se zime, treba urediti vodovod in zaščititi objekte, da ne bi nastala še večja škoda. Kar pa se plazu tiče, smo že prejeli projektno nalogo in začeli iskati izvajalce. Izbrani bodo tisti, ki bodo lahko čim prej prišli na teren, da bomo čim prej dobili tudi natančno analizo,« je po sestanku s Šeficem povedal župan Luč Strmčnik.

Obisk v Strugah po 78 dneh

Da so ljudem jasno povedali, da je plaz, s katerim se ukvarjajo, zelo nevaren, je po sestanku dejal tudi Šefic. In dodal, da ne izključujejo možnosti, da znova zasuje naselje. »Dogovorili smo se, da v štirinajstih dneh organiziramo obisk geologov, ki bodo še natančneje pojasnili, katera so največja tveganja, in bodo ljudje dobili celovito sliko. Sicer pa bo vsak posameznik dobil svoj elaborat, v katerem bo natančno opisano, kako je treba kaj urediti in kakšni bodo stroški morebitne sanacije objektov. Pod črto, dogovori in informacije nas bodo pripeljali do rešitev, ki bodo dobre za krajane,« je dejal Šefic. In še enkrat spomnil, da lahko na dogajanje na plazu vplivajo tudi vremenske razmere, zato predlagajo takojšno preselitev ljudi v začasne namestitve. »Zgolj v teh izjemnih primerih lahko država poskrbi za evakuacijo ljudi, če bi se ti znova znašli v nevarnosti, v nasprotnem pa žal ne. In te odgovornosti bi se moral zavedati vsak,« je še dejal Šefic.

»Ob danajšnjem obisku smo dobili rahel nasmešek na obraz, a je kljub vsemu ostal grenak,« pa nam je po obisku Šefica v Strugah dejal Paul Orešnik, ki ima v Strugah gostinski lokal, sicer pa zdaj živi na Ljubnem. Je pa domačinka njegova žena. »Ta trenutek odločitve glede preselitve še ni. Povedali so nam, da bodo do vseh pristopali individualno, novembra naj bi tudi ustrezno zaščitili vodovod, da ne bi nastala še večja škoda v primeru zmrzali,« nam je povedal Orešnik. Neuradno pa naj bi bila večina prebivalcev bolj naklonjena preselitvi, kot da bi še naprej živeli v strahu in negotovosti.

Božo Robnik, ki ima v Strugah poleg hiše tudi mizarsko delavnico, je prav tako dejal, da dejansko niso izvedeli nič novega. »Vseeno pa smo veseli, da nas je Šefic obiskal 78 dni po poplavah. Ravno dan prej mi je Savinja znova za en meter poglobila podporni zid za mizarsko delavnico. Na drugi strani pa je hiša spredaj spodkopana. Že pred tremi tedni so mi obljubili, da bodo zid sanirali, a ga niso. A če bo padel, bo padla tudi delavnica,« je jasen Robnik, ki so mu za prihodnji teden vendarle zagotovili, da bosta zid sanirala dva bagerista. Po drugi strani ga žalosti, da so odločitev znova prenesli na ramena prebivalcev. »Verjetno tudi malo kalkulirajo, kaj bo ceneje. Pod črto pa bi bila preselitev zagotovo cenejša od sanacije tako obsežnega plazu,« razmišlja Robnik.