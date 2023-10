Elitna soseska brez elitne dvorane

Ljubljana, eno samo veliko gradbišče, postaja mesto elitnih sosesk, hkrati pa mesto duhov. Zadnja v vrsti je Schellenburg. Toda kaj pomenijo elitni predeli mesta, če tej eliti in petičnim turistom, ki si jih prestolnica želi privabiti, ni kaj veliko elitnega ponuditi. Kdaj pa kdaj v naše kraje zaidejo ugledni orkestri prve lige, da je govor o kulturni eliti. Tak koncert se je denimo zgodil sinoči v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer so zagnali trideseto sezono prestižnega zlatega abonmaja; v goste so prišli Dunajski simfoniki z maestrom Jaapom van Zwednom in trenutno eno najbolj iskanih violinistk na svetu Simone Lamsma. V Gallusovi dvorani pa so poleti v okviru ljubljanskega festivala gostovali svetovni orkestrski sestavi, ki nam bi jih zavidal sam salzburški poletni festival.