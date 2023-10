Biden je dodatno pomoč napovedal v četrtkovem nagovoru Američanom in svetu, pri čemer je kongres pozval, naj to nujno stori, čeprav se zaveda, da to trenutno ni možno, Bela hiša pa se v iskanje novega predsednika predstavniškega doma ne vmešava.

Izvolitev je v rokah republikancev, ki imajo tesno večino, vendar pa njihov kandidat Jim Jordan niti v tretjem poskusu danes ni dobil dovolj glasov.

Jordan, ki ni znan po iskanju kompromisov in sodelovanju, nasprotuje nadaljevanju pomoči Ukrajini in Bidna čaka dolgo nezanesljivo obdobje lobiranja za potrjevanje temu namenjenih sredstev.

Predlog sicer predvideva 61 milijard dolarjev za Ukrajino in 14 milijard za Izrael, vsebuje pa med drugim tudi sredstva za zavarovanje meje, odpravljanje posledic naravnih nesreč, zoperstavljanje Kitajski in humanitarno pomoč Palestincem v Gazi.