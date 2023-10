Pred košarkarji Krke in Cedevite Olimpije je pomemben krog v ligi ABA. Novomeščane čaka obračun proti Zadru. Hrvaško moštvo spada med moštva, ki jih Novomeščani pred domačimi navijači morajo premagovati, če želijo uresničiti cilj in mirno obstati med jadransko druščino. Ljubljančani odhajajo na gostovanje k Igokei, ki bo glede na sestavo ekipe in finančni vložek glavni konkurent za četrto mesto po rednem delu.

Olimpija na gostovanje v ligi ABA odhaja po novem porazu v evropskem pokalu. Zmaji imajo na računu že tri ničle in kaj lahko se ponovi lanski scenarij, ko so tekme v Evropi hitro postale rezultatsko nepomembne. A precej bolj kot to skrbi dejstvo, da so Ljubljančani v Carigradu v zaključku igrali s petimi tujimi košarkarji vprašljive kakovosti, medtem ko je Gregor Glas celotni obračun presedel na klopi za rezervne igralce. Trener Simone Pianigiani s tem negira lastne besede, da Zorana Dragića, ki je še naprej na plačilni listi kluba, ne želi v moštvu, ker bi odžiral minute in zaviral razvoj mladih igralcev, med katere je naštel ravno Glasa. Zanimivo ob vsem tem je, da to dovoljujejo vodilni v klubu, saj naj bi imeli po lastnih besedah od samega začetka povsem drugačno strategijo z vključevanjem čim večjega števila slovenskih košarkarjev. »Naš glavni izziv je, da napredujemo skozi zahtevne tekme. V Turčiji smo prikazali dobro predstavo, žal pa nismo zabeležili zmage, zato moramo delati več in še bolj zavzeto, saj lahko le s takšno mentaliteto napredujemo,« še naprej poudarja Simone Pianigiani.

Po dobri predstavi v Podgorici proti Budućnosti je Krka med tednom v domačem prvenstvu ugnala Ilirijo, a pogrešala Jana Špana in Isiaha Cousinsa. Trener Gašper Okorn računa, da bosta proti Zadru oba na voljo. Hrvaško moštvo ima prav tako kot Krka zmago in dva poraza, v zadnjem krogu je visoko ugnalo Mornar. »Zadar ima enako jedro iz lanske sezone, prednjači pa Luka Božić. Nevarni so v igri po globini, na kar moramo biti pripravljeni,« sporoča Gašper Okorn.

Liga ABA, 4. krog: Split – Borac, Budućnost – Cibona oboje sinoči, danes ob 17. uri: Krka – Zadar, jutri ob 17. uri: Igokea – Olimpija, ob 21. uri: Studentski centar – Mornar, ponedeljek ob 18. uri: FMP – Crvena zvezda, ob 20. uri: Mega – Partizan.