Šport obožuje v vseh oblikah: rada teče, kolesari, smuča, plava, hodi, od poškodbe dalje telesno pripravljenost ohranja tudi z redno vodeno vadbo. Od pandemije teče skoraj vsak dan. »Med tekom dobim ogromno norih idej. Ko končam tek, po navadi pokličem svojo ekipo, in ko začnem pogovor z besedami 'tekla sem', vedo, da bodo iz mene začele bruhati nove ideje,« pove Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana. Ljubezen do športa ji je uspelo uspešno prenesti tudi na svoje tri otroke: starejši hčerki sta redne treninge zaradi številnih drugih aktivnosti in študija opustili, najmlajši sin še vedno rekreativno plava.

Po poklicu je profesorica športne vzgoje. To je bila tudi njena prva zaposlitev v teniški šoli Šport Plus, zatem je leto dni poučevala športno vzgojo na Srednji šoli tiska in papirja. Po četrt stoletja je pred dvema letoma nasledila Gojka Zalokarja, enega izmed očetov Ljubljanskega maratona. Železnikova, ki je z Zalokarjevim odhodom v pokoj prevzela funkcijo direktorice Timinga Ljubljana, je tako podedovala tudi vodenje projekta Volkswagen Ljubljanski maraton, ki se bo tokrat proslavil v že 27. ediciji.

A to ne pomeni, da je Železnikova sveži obraz v Staničevi ulici v Ljubljani, kjer ima Timing Ljubljana svoje prostore. Že več kot dve desetletji je namreč vpeta v organizacijo maratona v slovenski prestolnici. »Gojka in ekipo Timinga sem poznala vrsto let, še iz časov, ko sem sama tekmovala, predvsem na ljubljanskih krosih. Dali so mi vzdevek Barbi Koprol.« Letošnji Ljubljanski maraton je zanjo že 23. po vrsti. »Letos se projektu posvečamo že vse leto, ponosna pa sem, da imam ob sebi ekipo, ki verjame v maraton in ga nenehno razvija,« pove in doda, da jih lahko seveda vedno še kaj preseneti. Čeprav sama Ljubljanskega maratona še nikoli ni odtekla, pozna njegovo drobovje. »Leta 1999 sem bila nekaj časa brez zaposlitve, zato sem na Timingu pomagala izpeljati maraton, in ko se je leto pozneje pokazala potreba po novih kadrih, so me zaposlili za projekt pohoda in maratona. Spomnim se, ko mi je Gojko govoril, da organizacija pohoda ni nič v primerjavi z maratonom,« pove o svojih začetkih, hkrati pa poudari, da se je od prvega dne začela spoznavati z delovanjem podjetja – od urejanja fasciklov, pisanja zapisnikov do vnašanja prijav, kar občasno počne še danes.

Nikoli ni odtekla Ljubljanskega maratona

Trenutno Barbara Železnik kot direktorica podjetja vodi ekipo šestih redno zaposlenih, ob večjih projektih, kot je Ljubljanski maraton, pa številka naraste na tisoč ljudi. Kot zna povedati, je zelo zahtevna do sebe, malo manj do sodelavcev, saj jim je bila včasih enaka. »Trudim se popravljati, iskati rešitve in izboljšave. Vztrajam, dokler se da, ne obupam zlahka,« je vodilo, ki mu sledi.

Tudi letošnjega Ljubljanskega maratona Barbara Železnik ne bo odtekla kot prijavljena tekmovalka. Bo pa zagotovo v dveh dneh samo po prireditvenem prostoru nabrala kakšen kilometer ali dva več kot tekači na 42 kilometrov dolgi tekaški preizkušnji. »Letos v noči s sobote na nedeljo ne bomo prestavljali ure, kar je vsaj ena skrb manj. Zato pa ostane kopica drugih, ki jih ne moremo predvideti.«

V prav posebnem spominu ima kar nekaj maratonov, kot prvega pa izpostavi tistega leta 2009, ko je bila sama mesec in pol pred porodom tretjega otroka, Gojko Zalokar pa zaradi poškodbe noge na berglah. Leta 2012 je tekače na Ljubljanskem maratonu pričakal sneg. »Ne da mi ni všeč, saj rada smučam. Samo mraza ne maram. Spomnim se, da sem tistega leta že oktobra napovedala, da bo sneg, pa mi nihče ni verjel. Po prvih snežinkah so me vsi začeli klicati čarovnica,« pove v smehu in prizna, da zadnja leta vremenskih napovedi ne spremlja več. Prav tako ne gre pozabiti na 21. izvedbo štiri leta pozneje, ko je na nedeljski »kraljevski« preizkušnji na 42 kilometrov spremljevalno vozilo nekaj tekmovalcev preusmerilo s proge in so pretekli več kot preostali.

A bolj kot z vremenom se ekipa, zbrana okoli Barbare Železnik, zadnja leta ukvarja z upadom števila tekačev. »Intenzivno si prizadevamo pridobivati tekače, saj se zavedamo, da se je danes treba za vsakega tekača potruditi. Še vedno pa je udeležba premajhna, predvsem na najdaljši razdalji. Zavedamo se, da je Ljubljana majhna, a proga je optimalna. Boljše po moji oceni trenutno ni in prav tako ni bolj ravne, ki bi prispevala k še boljšemu rezultatu,« pove in odkrito prizna, da vedno bolj razmišljajo tudi o angažiranju tour operaterjev. Za zdaj si pomagajo z družbenimi omrežji, tuje tekače nagovarjajo na sejmih po tujini. Za upad domačih tekačev je svoje naredila tudi cena prijavnine, ki ni prijazna za vsak žep.

Organizacija maratona milijon evrov

Po prvih ocenah bo organizacija letošnjega maratona znašala približno milijon evrov. Za 24. maraton konec oktobra 2019 je bil proračun okrog 1,4 milijona evrov. Leto prej je presegel 1,6 milijona, tudi zaradi velikih dodatnih stroškov za rekordne dosežke. Etiopijec Sisay Lemma Kasaye je za dosego izjemnega rekorda (2:04:58), ki je Ljubljanski maraton po izidih dvignil v sam svetovni vrh, dobil 90.000 evrov poleg vseh bonusov. Na vprašanje, ali lahko rekord pričakujemo tudi letos, vodja tekmovanja odgovori: »Maraton je preizkušnja, ki je ne moreš napovedati.«

Leta 2018 si je Ljubljanski maraton prislužil zlati znak, ki ga v Evropi za zdaj nosi le osem maratonov, vseeno pa znak, vsaj kar zadeva sredstva in sponzorje, v Sloveniji ne pomeni nič. »Zlati znak nas dela prepoznavne v tujini, saj pomeni, da je prireditev organizirana na visoki ravni. Morda na ta račun v prihodnosti privabimo več tujih tekačev. Hkrati pa nam nalaga obvezo, da na dogodek povabimo določeno kvoto tekačev s seznama zlatega znaka v rangu lanskega rezultata,« pove sogovornica.

Največja novost letošnjega Ljubljanskega maratona je start dirke, ki so ga organizatorji prestavili na trg Ajdovščina pri Figovcu. Cilj ostaja na Kongresnem trgu. Zaradi tega je nekoliko posodobljena tudi proga v Rožni dolini. Spremeni se tudi trasa desetkilometrske preizkušnje, ki je ravninska in poteka po ulicah in cestah v središču mesta in za Bežigradom. To pa bo prineslo dodatne zapore cestišč. »Zaradi lanskih volitev, ki so potekale na dan maratona, smo se veliko naučili, zato smo tudi letos zapore cest vnesli v časovnice. Tako kot lani bomo tudi letos imeli skupno pisarno vseh nadzornih služb – gasilcev, policije in mestnih redarjev v nadzornem centru LPP v Šiški. V zraku bo tudi dron, ki bo pomagal, da bo promet potekal čim bolj normalno, da ne bomo še dodatno jezili Ljubljančanov,« pove sogovornica, ki kljub vsemu pričakuje v ponedeljek kašno pripombo jeznega občana. »V večini bi rekla, da so se Ljubljančani že navadili na ta športni dogodek, če vprašate župana Jankovića, skoraj ni pripomb,« še pove v smehu in tiho prizna, da se ji bo v nedeljo uspelo oddahniti šele takrat, ko bo prvi maratonec prečkal ciljno črto.