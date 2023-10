Žižkov čebelji napad na Janšo

Tudi v uredništvu N. N. smo seveda pozorno spremljali Žižkov skrb vzbujajoč nastop na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Ampak mi smo zavedni Slovenci in se ne oziramo toliko na izjave o Bližnjem vzhodu. Bolj nas skrbi Žižkovo stališče do naše državne živalce, čebelice. »Ali veste, kako živijo čebele?« je začel Žižek v Frankfurtu. »To je najbolj totalitarna družba, kar si jih lahko predstavljate. Več kot 80 odstotkov je žensk, ki so de facto kastrirane, ne smejo se spolno razvijati, samo delajo. Potem imate kraljico, ki enkrat v življenju seksa z desetimi moškimi, in ko ti doživijo orgazem, jim takoj pogoltne penise.« Kje je tukaj odziv Čebelarske zveze Slovenije, se sprašujemo. Kaj pomeni Žižkova izjava za našo zgodovino? Ali bomo morali na kranjsko čebelico zdaj gledati podobno zlovešče kot na Udbo? Ali je Slakov Čebelar v resnici bolj totalitarna himna od katerega koli štikla Laibachov?