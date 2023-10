Trg pregibnih telefonov je zelo živahen v Aziji, zlasti na Kitajskem, kjer vse več podjetji ponuja tovrstne mobilnike, ki pa praviloma ne pridejo do nas. Južnokorejskemu Samsungu in njegovim mobilnikom galaxy z fold in z flip pri nas zadnja leta konkurirajo zlasti pri Huaweiju, a so z visokimi cenami, manj zmogljivimi procesorji, brez podpore za 5G in brez (neposrednega) dostopa do Googlovih storitev dokaj šibka konkurenca. Četudi njihove naprave v nekaterih tehničnih pogledih in kvaliteti kamer dejansko prekašajo Samsungove pregibnike. Obstaja sicer tudi Googlov pixel fold, a gre za smešno napravo z zastarelo debelo obrobo okoli notranjega zaslona in težavami na strani programskih funkcionalnosti, tako da potrebuje še kakšno generacijo ali dve, da se pravilno skuha.

Na Kitajskem je zgodba povsem drugačna. Oppo, Vivo in Honor, nekdanja znamka Huaweija, tam že nekaj časa ponujajo vsak svoje zanimive pregibnike. Trg je tako dinamičen, da je Honor pregibnik magic V2, ki se spremeni v malo tablico, predstavil 12. julija, ta teden pa so predstavili že nov model magic Vs2. Pri čemer je različica Vs2 pravzaprav dostopnejši model z nekaterimi kompromisi. Med drugim ima lanski procesor snapdragon 8+ gen 1 in nekoliko skromnejši sklop kamer, se pa pri Honorju hvalijo, da gre za najlažji veliki pregibni telefon na trgu s težo 229 gramov, kar je v resnici le okoli 2 grama manj od različice V2. Predvsem pa Honorjev magic Vs2 pritegne s ceno, ki znaša vsega 900 evrov! Že njegov premijski predhodnik V2 na Kitajskem stane samo 1130 evrov. Pri takšnih cenah ni čudno, da je povpraševanje po tovrstnih napravah v osrednjem cesarstvu tako veliko. Pri nas je bila izhodiščna cena telefona galaxy z fold5 1899 evrov. Razlika je očitna.

Se OnePlus vrača na stara pota?

Honor, ki previdno, a dokaj uspešno vstopa na evropski trg, naj bi svoj prvi pregibni telefon na staro celino pripeljal šele prihodnje leto. Ne gre pričakovati, da bo cena enaka kitajski. Po izkušnjah sodeč zna biti precej višja. Je pa evropski trg ta teden na tem področju vseeno postal bolj dinamičen. Zasluge gredo staremu znancu OnePlus. Gre za nekoč zelo priljubljeno znamko mobilnikov, na katero smo svojčas prisegali tehnološki zanesenjaki z odgovornim odnosom do razpiranja denarnice, ki pa je po nekaj turbulentnih letih in spremembah v vodstvu postala bolj podaljšek materinskega podjetja Oppo. Po več letih manjše zanimivosti je znamka OnePlus ta teden znova prodrla do večje pozornosti, ko je na zahodnih trgih s tradicionalno (pred)prodajo prek svoje spletne strani ponudila svoj prvi pregibnik oneplus open. Ta ujame lepo razmerje v dimenzijah zaslonov, nekje med z foldom5, ki je v zloženi obliki preveč vitek za povsem elegantno uporabo, in pixel foldom, ki je preširok in prenizek.

Oneplus open estetiko črpa iz iphonovega ploskega dizajna in jo združuje z velikim okroglim sklopom hrbtne kamere. Ta oblikovalski prijem je zelo priljubljen na Kitajskem. Pomembneje je, da ima oneplus open v zloženi obliki z razmerjem stranic 20:9 praktično že dimenzije zaslona standardnih telefonov. Zunanji zaslon pri opnu ima diagonalo 16 centimetrov (6,31 palca), medtem ko ima razprt zaslon diagonalo 19,86 centimetra (7,82 palca). Oba zaslona sta OLED s 120-herčnim (Hz) osveževanjem slike in najvišjo svetilnostjo 2800 kandel. Ločljivost velikega zaslona je 2440x2268 oziroma 426 pik na palec (ppi), zunanjega pa 2484x1116 oziroma 431 ppi. Stvar poganja premijski procesor snapdragon 8 gen 2. Velike številke premore tudi sklop kamer z glavno kamero z ločljivostjo 48 milijonov pik (MP), teleobjektivom s 64 MP in ultraširokokotno kamero z 48 MP. Nabor zaključujeta notranja prednja kamera z 20 MP in zunanja prednja kamera z 32 MP. Pod kalibracijo barv se je podpisalo podjetje Hasselblad.

Baterija ima kapaciteto 4805 miliamperskih ur (mAh) in podpira 67-vatno (W) žično polnjenje. Prostora za shranjevanje je 512 GB, delovnega spomina pa razkošnih 16 GB. Glavno slabost medtem predstavlja odsotnost resnejše vodoodpornosti. Ta je po standardu IPX4, kar zadostuje za škropljenje, ne pa ob padcu v vodo. Ob tem pa tudi visoka cena 1899 evrov. Toliko je ob izidu stal že preverjeni galaxy z fold5.