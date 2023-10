Nepreslišano: Dr. Špelca Mežnar, ustavna sodnica

V katerih primerih ustavno sodišče ni odigralo vloge varuha pravic, pa bi jo moralo? To je predvsem niz odločb, ki se dotika razmerja med javnim in zasebnim ter v zvezi s tem socialne države. Zlasti gre za odločbe o koncesijah v šolstvu in zdravstvu. Kar se slednjega tiče, recimo odločba o tem, ali si koncesionarji v zdravstvu lahko izplačujejo neomejene dobičke iz koncesij. Koncesije seveda predstavljajo prispevke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih moramo plačevati vsi in so strogo namenski, namenjeni so za naše zdravje. Odločitev, ki je dovolila to izplačevanje dobičkov iz naslova koncesij, je začela res slab trend. Še posebej zato, ker je sprožila tok več zadev, o katerih še ni, vsaj ne o vseh, odločeno in utegnejo povzročiti razgradnjo javno financiranih socialnih sistemov v Sloveniji.