Do motenj v notranjem letalskem prometu prihaja v času pred nocojšnjim začetkom šolskih počitnic, ko pričakujejo povečan promet.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je v četrtek zvečer sporočil, da so v povezavi z lažnimi grožnjami, ki so jih prejele tudi šole in turistični kraji, v zadnjih 48 urah prijeli 18 ljudi. Ob Versajski palači so v minulih dneh grožnje prejeli tudi v pariškem muzeju Louvre.

Grožnje so se okrepile v minulem tednu po islamističnem napadu v šoli v Arrasu, v katerem je bil ubit učitelj.

Vlada je v sredo opozorila, da bo vsaka grožnja predmet tožbe in da storilcem grozi do dve leti zapora in denarna kazen v višini 30.000 evrov. Če so mladoletni, pa bodo za njihovo škodo plačali starši.