Po poti spomenikov in nekdanje enotnosti

S spomeniki so od nekdaj težave. Brž ko se pojavijo novi oblastniki, so v nevarnosti, da bodo izginili. Ponekod jih ohranijo, drugod obtičijo zanemarjeni ali pozabljeni, marsikje pa so uničeni ali zamenjani z novimi. Nič drugače se ni godilo s spomeniki narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije na ozemlju nekdanje Jugoslavije, ki so po razpadu države doživljali različno usodo.