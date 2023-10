Zaradi morda boljšega razumevanja današnjega stanja v Palestini še tale, nam morda nekoliko bližja primerjava: ko so italijanski fašisti okupirali Primorsko in ljudi dolga leta terorizirali z vsemi mogočimi prijemi, so se ti sčasoma uprli, se organizirali v odporniško gibanje in med drugo svetovno vojno z orožjem povrnili svoje že več kot dve desetletji okupirano ozemlje. Tudi v Ljubljani, obdani z žico, so okupatorji streljali talce, torej civilno prebivalstvo, to pa se je organiziralo v odporniško gibanje in se jim upiralo s strelnim orožjem in bombnimi napadi. Takrat obrambe svojih domov z orožjem in osvoboditve Slovenije izpod jarma okupatorjev še nismo imenovali teroristične akcije, čeprav so bile vmes tudi civilne žrtve. Še pomnite, gospodje, okupator je bil po vojni na nürnberških procesih obsojen!

Nekoč »odporniške sile«, danes teroristi

Po drugi svetovni vojni so (predvsem evropske) modre politične glave, potem ko so (vsaj) od konca prve svetovne vojne zagnano premlevale, kako se znebiti vsem očitno neprijetnih Judov – eden od predlogov je bil tudi, da bi jih »pospravili« na otok Madagaskar, daleč stran od Evrope – končno odločile: Jude bodo vsilili Palestincem. Oziroma bodo svojo državo dobili na kosu ozemlja Palestine. Tam bodo lahko živeli v miru, ne da bi jih, kot že stoletja, preganjali iz domala vseh držav Evrope. Sem grdo zapisal »neprijetni Judje«? Kot so me podučili zgodovinski mediji – naj me bolj podučeni, ob mojem morebitnem napačnem védenju, prosim popravijo –, je namreč njihov izvirni greh, s katerim so se zamerili Evropi, da so pred davnimi stoletji, ko so kot ekonomski migranti za boljšim življenjem prišli v Španijo oziroma Evropo, denar začeli posojati z obrestmi. Takrat, v evropskem krščanskem svetu, to ni bila navada. Dobri ljudje so denar ljudem v stiski posojali brezplačno – brez obresti, zato se je do Židov pojavil odklonilen odnos. Poleg tega se niso nikoli tam, kjer so se naselili, prav dobro vključili v družbo, se asimilirali. Raje so se zapirali v svoje četrti, se družili in poročali med seboj ter sčasoma vzpostavili velik bančno-posojilni sistem, od katerega naj bi bil sčasoma odvisen domala ves svet. V tem sistemu naj bi bili še danes očitno tako močni, da se, kljub že nekoliko pozabljenemu izvirnemu grehu, za današnje raje zatisne oči. In razum. Tako sklepam, ko tudi ob sedanjem vojaškem »zapletu« v okupirani Palestini poslušam besede (večine) najvišjih politikov po vsem (zahodnem) svetu, ki se na vse načine trudijo opravičiti izraelsko agresivnost. V enem stavku namreč znajo uporabiti dve – vsaj meni – nasprotujoči si besedi: »Izrael ima na ozemlju, ki so ga okupirali, pravico do obrambe. In je žrtev palestinskih teroristov!«

Z grozo se mi vsili misel: po tej logiki bi imeli tudi nemški nacisti med drugo svetovno vojno pravico braniti se na ozemljih po vsej Evropi, ki so jih okupirali! Če smo nekoč branitelje okupiranega ozemlja imenovali osvobodilno gibanje, je zdaj, z desetletja odlično izraelsko propagando, to isto gibanje dobilo naziv »teroristično«, kar se je dodobra usidralo v naših glavah.

Tako zdaj zahodni svet z gnusom opisuje pokole, ki so jih nekoč »odporniške sile«, danes teroristi, izvedle nad izraelskim ljudstvom, kjer te dni štejejo – za zdaj še – na stotine žrtev. Takega ogorčenja nad 75-letnim pobijanjem na desettisoče civilnih žrtev – otrok, starejših in žensk – med Palestinci, ki so ga sistematično izvajali Izraelci, med širšo javnostjo ni zaznati. V pozabo je recimo šel pokol, ki so ga izraelske vojaške sile pred 41 leti izvedle v begunskih taboriščih Sabra in Šatila v Libanonu, torej celo v drugi državi, in tam v 43 urah sistematično pobile več tisoč Palestincev, cele družine z otroki vred, ki so se pred nasiljem Judov umaknili v begunska taborišča zunaj svoje okupirane države. So bili svetovni politiki takrat »ogorčeni«? Da, seveda so bili; tako kot danes so dajali puhle izjave in izražali svojo »veliko nejevoljo«. Da bi ukrotili izraelske težnje po ozemlju Palestine, pa niso storili ničesar. Vsaj konkretnega ne. Generalna skupščina OZN je pokol v Sabri in Šatili razglasila za genocid. Odgovarjal ni nihče.Okupator pa je ob napadu odporniškega gibanja postal žrtev na ozemlju, ki so si ga desetletja prisvajali z nasiljem, z vojaškimi aktivnostmi; s pobijanjem prebivalstva, tudi s streljanjem otrok, malih teroristov, ki so proti ubogim, do zob oboroženim okupatorjem metali kamenje. Izraelci so se »branili« pred nasiljem Palestincev tudi tako, da so jih izganjali iz njihovih domov in v njih naseljevali svoje ljudi. »Miroljubno« so poseljevali tudi kar cele kraje, kjer so, kot je znano, na okupiranem ozemlju zgradili stanovanjska naselja za svoje ljudi. Tudi ti, torej civilisti, so »miroljubno« preganjali Palestince, ki so ob tem izkazovali svojo nejevoljo. Palestino so uničevali z uničevanjem njihovega življenjskega prostora, onemogočanjem razvoja industrije, omejevanjem in celo prepovedjo kmetijske pridelave in zatiranjem možnosti normalnega življenja in razvoja.

Največje koncentracijsko taborišče

Palestina je dobrih sedem desetletij največje koncentracijsko taborišče na svetu. Ustanovili so ga prav tisti Judje, ki so sami preživeli to tragično izkušnjo. Kot napoveduje izraelsko vodstvo, bo tokrat dokončno izbrisana z obličja sveta. Izrael namerava izvesti »dokončno rešitev« palestinskega vprašanja. Če uporabim njihovo terminologijo, bi lahko rekli, da napovedujejo »holokavst« (grško: holókaustos: hólos, celota in kaustós, zažgan) – sistemski genocid –, le da tokrat niso žrtve oni … Take namere, takrat proti Judom, so znane iz vojne pred osmimi desetletji!

Nobena ideologija ne bi smela opravičevati nasilja nad civilnim prebivalstvom. Nekoč so se borili bolj viteško: vojske so se druga naproti drugi zbrale na travniku zunaj mesta in se tam pobile med seboj, civiliste pa so pustili na miru. No, vsaj do zmage ene od vojska!

Svetovni politiki, ki v 75 letih niso znali ohladiti te vrele juhe, ki so jo zakuhali s podarjanjem ozemlja Palestine, pa so še naprej vpijoče tiho. Obračajo se stran in dopuščajo nadaljnji masaker nad palestinskim ljudstvom. Tiho so, ko Izrael krši sklenjene dogovore in mednarodne (humanitarne) zakone in pravo ter odločbe mednarodnega sodišča, da se umaknejo z zasedenih ozemelj. Oholo, objestno, vsem v brk civilnemu prebivalstvu ukinejo dostavo hrane, vode, zdravil in ugasnejo električno energijo, kar po mednarodnem pravu ni dovoljeno … In glasno grozijo, da bodo izbrisali palestinsko ljudstvo, če jih v 24 urah milijon ne odide iz svojih domov, iz svoje domovine. »No, O. K., damo vam še kakšno uro več. O. K., O. K., pa naj bo dan … ali dva,« so nato »prijazno« podaljšali svoje namere, ko je mednarodna javnost le dvignila obrvi nad tako smrtonosno grožnjo milijonu ali dvema civilistov – enakemu prebivalstvu Slovenije.

Je mogoče kdo od politikov (v sedmih desetletjih) že kdaj udaril s pestjo po mizici, jezno zacepetal z nožicami in »zagrozil« s sankcijami proti Izraelu? So (invalidni) Združeni narodi morda med izraelske vojake in palestinsko ljudstvo postavili modre čelade? Kdo v vsem tem že desetletja dolgem kaosu, ki so ga pred tri četrt stoletja v škodo enega naroda zakuhali »modri« politiki z vsiljenim sožitjem dveh kulturno in versko popolnoma različnih ljudstev, je terorist in kdo žrtev? Kdo je v vojnah na okupiranem ozemlju Palestine v bistvu terorist in kdo žrtev?

VLADO KADUNEC