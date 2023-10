Brooke Shields

Nekdanja ameriška otroška igralka (1965) se je začela ukvarjati z manekenstvom, ko je bila še dojenček, in pri 12 letih zaigrala kot prostitutka v filmu Pretty Baby. Jasno, kritiki in intelektualci so protestirali, a producentov to ni motilo, vključili so jo še v dva filma. V Modri laguni (1980) in Neskončni ljubezni (1981) so goloti dodali še nekaj eksplicitnih ljubezenskih prizorov. Brooke Shields je bila pri 16 letih najmlajša manekenka, ki se je pojavila na naslovnici modne revije Vogue. Poročena je bila dvakrat, prvič s teniškim zvezdnikom Andrejem Agassijem.