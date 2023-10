#intervju Stewart Copeland, bobnar skupine The Police: The Police je bila kot Pradina obleka, narejena iz britvic​

Pri večini glasbenikov govorimo, da so spoznali svet, ko so postali uspešni, pri Stewartu Copelandu je zgodba obrnjena. Kot sin agenta Cie, kar je izvedel šele kasneje, je že kot otrok veliko potoval po svetu ter se navdušil za lokalne glasbene zvrsti. Zaradi stalnih selitev je bil izpostavljen različnim glasbenim stilom in predvsem ritmom, kar mu je kasneje, najprej znotraj progresivne rockovske skupine Curved Air, predvsem pa The Police, s katero je na prehodu iz sedemdesetih v osemdeseta, iz punka v novi val, narekoval svetovne glasbene trende, prišlo še kako prav.