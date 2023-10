V Sloveniji je bilo po podatkih statističnega urada lani sklenjenih 6768 zakonskih in 54 partnerskih zvez, razvez pa je bilo 2149. To je visoka številka, čeprav se danes pari za poroko odločajo v vse bolj »zrelih letih«. Povprečna starost zakoncev ob sklenitvi poroke namreč nenehno narašča. Če se je še pred približno 40 leti povprečna starost gibala okoli številke 25 ali še manj, je ta ob prelomu tisočletja znašala za neveste 27 let in za ženine dobrih 29, lani pa je povprečna starost ženinov pri nas znašala 32,9 leta, povprečna starost nevest pa okroglih 31 let. Spreminjajo se tudi poročni običaji. Nekateri nekoč nepogrešljivi obredi, kot so odkup neveste na šrangi, maškare, oblačenje v narodne noše, mlaji, lažne neveste in drugi, tudi na podeželju ponekod izginjajo, medtem ko so se nekatere druge navade, kot so fantovščina, dekliščina in metanje šopka, v precejšnji meri ohranile tako na podeželju kot v mestih. Poroka je v preteklih stoletjih zlasti ženskam predstavljala varen način prehoda v starejše življenjsko obdobje, saj v veliki meri niso bile zaposlene in so bile dostikrat odvisne od moževega gmotnega stanja. Tudi zaradi tega so bila pričakovanja pri izbiri življenjskega sopotnika dostikrat precej stresna.

Ženitve po vojni.

V nekem češkem listu (»Narodna Politika«) je bil podlistek z napisom: »Kakšne bodo ženitve po vojni.« Pisatelj razmotriva vprašanje, ali se bodo moški po vojni ženili samo z bogatimi dekleti ali tudi z revnimi. Statistično je dokazano, da je po vsaki vojni število ženitev večje nego pred vojno. Vsi moški ne ostanejo na bojišču, mnogo se jih povrne v domovino, mnogi seveda ostanejo v hladnem grobu, morda celo nikdo ne bo vedel, kje je njih grob. Toda tisti, ki se vrnejo, ne bodo stremili samo za tem, da dobijo bogato dekle brez srca, brez značaja, ne bodo lovili samo zlata. Kot omikani ljudje se bodo ozirali na nagnjena srca, na značaj in še le v drugi vrsti na »razne druge okolščine«. Iz tega sledi, da se bodo tudi po vojni moški ženili z dekleti, ki imajo malo ali celo nič denarja, z dekleti, kakršno si pač vsak želi po svojem okusu. Pomisliti moramo namreč, da so se moški v vojni naučili lepe čednosti, katera se imenuje: skromnost. Večkrat sem slišal praviti: Nikoli ne bom več ošteval svoje žene, da je n. pr. kava slaba, da je juha preveč osoljena itd. Dotičnik je namreč pil komisno kavo brez sladkorja in juho — nesoljeno. Toda je pil in jedel, ker je bil lačen. Vojna je torej v marsikaterem oziru naučila in zmodrila ljudi. (…)

Glas naroda, 17. maja 1915

Iz zgodovine zakonskih ponudb

Ponudba zakona je bila preje važna in slovesna stvar, da je bilo treba zanjo prav posebno izbranega kraja in miljeja.

Pesnik Robert Browning se je pritoževal, da ne more najti pravega kraja in pravega razpoloženja za to, da bi ponudil svoji izvoljenki roko in srce. Gozdna samota, lunin svit in drugi poetični miljeji niso prišli prav v poštev, ker pač starši mlade dame v takih trenotkih in na takih krajih niso pustili nikdar same ž njenim oboževalcem. Vedno je bila mama ali pa kaka druga »garde dama« v bližini in pred takimi profanimi ušesi seveda zaljubljenec ni mogel izdati svoje sladke skrivnosti. (…) Dandanes je stvar mnogo lažja. Mladina se je otresla vseh romantičnih predsodkov in dandanes ne obravnavajo vprašanja, ki so se smela staviti preje samo na skrivnem ali zašepetati v uho, popolnoma svobodno in javno. Za ponudbo zakona je vsak kraj primeren. (…) Neki gospod je razkril neki gospodični svoja čustva v veliki moderni prodajalni, ki je bila polna kupovalcev. Dva zaljubljenca pa sta se našla nekega mrzlega jutra zarana po kopeli, ko sta sedela s šklepetajočimi zobmi v kopalnih kostumih na morski obali.(…)

Glas naroda (New York), 15. oktobra 1926

»Mene ali smrt« ali kako je mlada Beogradčanka z revolverjem v roki prisilila svojega ženina.

Minuli ponedeljek se je odigrala v Beogradu tragikomedija, ki bi si je ne mogel izmisliti noben filmski režiser. Zaljubljeno dekle izsili zaroko z revolverjem v roki, to je vsekakor nenavaden način ženske, da si zasigura moža. Stvar se je srečno končala in danes sta menda oba zadovoljna. Zgodilo se je takole:

Spoznala sta se že pred tremi leti. Ona je bila študentka na univerzi, on pa mlad železniški uradnik. (…) Dve leti sta bila srečna, hodila na skupne sprehode in izlete, dokler ni nekega dne on načel poglavje zakona. Ona je bila seveda vsa srečna ter mu postala še mnogo bolj udana in zvesta. Toda nad mlado ljubeznijo so se začeli polagoma zbirati oblaki. Preveč ni dobro in tako se je sčasoma tudi Milutin začel dolgočasiti in ozirati po drugih ženskah. (…) Začel se ji je celo izogibati in v zadnjem času sta se videla le še vsak mesec po enkrat, a še takrat je bilo svidenje vedno bolj hladno. (…)

Pred par dnevi je srečala Sonja svojega nekdanjega ljubčka na ulici. Smeje je pristopila k njemu ter ga pozvala na sestanek za drugi dan, češ da morata končno urediti svoje zadeve ter si vrniti pisma in fotografije, ki so sedaj itak za enega kot za drugega brez pomena. (…)

V ponedeljek popoldne sta se res znašla na Topčideru ter sta v živahnem pogovoru krenila proti Košutnaku. Sonja je bila živahna ter je ves čas veselo čebljala. Zato pač Milutin ni niti sanjal, kako presenečenje ga še čaka. Ko sta dospela v neko samotno alejo, je Sonja nenadoma obstala, segla v žep ter potegnila revolver in ga naperila Milutinu na prsa. Ta je bil tako presenečen, da ni mogel ziniti niti besedice. Sonja pa mu je začela z osornim glasom izpraševati vest. Ko mu je očitala že vse njegove grehe ter mu predočila njegovo podlo ravnanje, je izjavila:

»Tako ne gre več dalje. Jaz sem duševno in telesno popolnoma uničena. In zato tudi ti izbiraj: Mene ali smrt!«

Milutin je bil bled kot smrt. Videč, da Sonja nepremično drži samokres na njegova prsa ter ga lahko vsak hip sproži, je končno jecljaje izjavil, da jo je vedno ljubil: skesano je priznal svoje pregrehe in jo prosil odpuščanja. (…)

Slovenski narod, 16. decembra 1926

