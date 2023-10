Kjer se prihodnost začne iz nič

Od nekdaj hodimo na morje na grške otoke, od enega do drugega, vsakokrat po novo izkušnjo. Letos na Tilos. Zakaj prav tja? Ali je ta otok res delujoča utopija, kako, da so tam znali ustaviti čas, da bi bili korak pred najboljšimi, kot pišejo novinarji? Kaj pa če ta mali otok le pretirano hvalijo, ko ga postavljajo za zgled, ali so tam vsi v vsem zares tako napredni, ali ne gre morebiti za zeleno zavajanje? Bolj kot to me je zanimalo, kako jim je uspelo in kaj jim še manjka do samozadostnosti, da bi se lažje upirali pogubnim vplivom turizma.