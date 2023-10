Moja katrca

Letošnjo pomlad je privozila v 35. leto svojega življenja. Na domače dvorišče (parkirišče pred stolpnico) sem jo pripeljala povsem novo, lepo, dišečo in krasne rdeče barve. Nadomestila je prejšnjo, kupljeno iz druge roke, bež sivo miško, a zelo prijazno in nezahtevno. Kakšnega posebnega zanimanja mimohodečih in mimovozečih pa ne ena ne druga nista zbujali. Tudi povečani družini je bolj ustrezal večji avto, pa je nova katrca hitro postala tisti »drugi avto«. To se ji pozna – niti do 90.000 kilometrov se ji še ni uspelo prebiti.