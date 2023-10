Katrca je bila zakon!​

Avtomobili so zanimive zveri. Z njimi se vozimo po cestah, včasih zunaj njih, gremo na morje ali v službo, v trgovino in na izlet. So stroji, s katerimi želimo obvladovati svet, ga narediti voznega in tako obvladljivega, z njimi smo skrčili prostor in skrajšali čas. Zato korenito posegamo v okolje in neumorno prilagajamo življenjski ritem, sprejemamo inflacijo asfaltiranih površin in »zapravo« časa (kot reče moj otrok) v gnečah na poti v službo ali pri prečkanju meje.