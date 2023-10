Izmuzljiva cena košarice osnovnih živil

Ko so se v začetku preteklega leta pričele zelo hitro povečevati cene hrane, je vlada septembra uvedla spremljanje cen košarice osnovnih živil. Od začetka leta 2022 do uvedbe spremljanja cen osnovnih živil so se po statističnih podatkih cene hrane v povprečju dvignile za skoraj 13 odstotkov, cene posameznih artiklov še precej več. Namen uvedbe te spremljave je bil verjetno v tem, da bi z razkrivanjem cen najnujnejših prehrambnih artiklov vršili nekakšen pritisk na trgovce pri oblikovanju prodajnih cen in s tem omilili naraščanje cen.