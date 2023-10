#intervju Hasan Nuhanović: Mrtvi ne pripovedujejo svojih zgodb

Hasan nuhanović je v melbournu doktoriral iz vojnih zločinov. Medtem ko so v Gazi bežali pred izraelskim bombardiranjem, v Frankfurtu pa je Slavoj Žižek pometel s cenzorskimi ambicijami vodstva Frankfurtskega knjižnega sejma, je v Sarajevu pripovedoval, kakšna je družba, ki ostane po vojnih zločinih in genocidu. Doktoriral je tako rekoč iz samega sebe. Med množičnim pobojem bošnjaških civilistov v Srebrenici je bil prevajalec nizozemskega bataljona mirovnih enot Združenih narodov, ki bi moral ščititi mesto, a je njegovo prebivalstvo predal srbski vojski. Med njimi so bili tudi njegovi starši in brat.​