Začarana spirala nasilja: Podivjana celina

Tvoje oko bodi brez usmiljenja: življenje za življenje, oko za oko, zob za zob, roka za roko, noga za nogo! (Mojzes, Biblija). Naslov sem si sposodil pri angleškem zgodovinarju Keithu Loweju, iz njegove knjižne uspešnice Podivjana celina (Modrijan, 2022). Konec druge svetovne vojne s formalnim končanjem vojnega nasilja ljudem v Evropi ni prinesel želenega miru. Nasilje se je moralo do konca izpeti v podivjanosti prvih povojnih let. Podobno velja za Bližnji vzhod in palestinsko nesrečo, Palestinci so v tistem času (leta 1948) izgubili svojo domovino.