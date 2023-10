Vsaka žrtev ima svojo zgodbo

Vsaka žrtev ima svojo zgodbo. In nemalokrat ima samo svojo zgodbo. Biti žrtev med drugim pomeni ne biti zmožen slišati zgodbe drugih žrtev. Le redke, izjemno redke so žrtve, ki to zmorejo. Izraelci, ki so v napadu Hamasa izgubili svoje hčere in sinove, povečini ne zmorejo slišati zgodb Palestincev, ki so v bombnem napadu na bolnišnico v Gazi izgubili svoje hčere in sinove. Tako kot Palestinci ne zmorejo slišati Izraelcev. Govoriti enim ali drugim, da zgodba ni ena, temveč je zgodb nešteto, bi bilo verjetno zaman. Še več, eni in drugi bi to najbrž razumeli kot poskus relativizacije zločinov, kot zanikanje njihove tragične zgodbe, nespoštovanje njihovih žrtev.