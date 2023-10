Zgodovina človeštva je zgodovina migracij​

»Ljudje se bojimo neznanega in za večino je pojav migracij neznan, zato bi bilo dobro, da bi o njih vedeli več. Cela zgodovina človeštva je zgodovina migracij! Vsi mi smo potomci prednikov, ki so migrirali, najprej znotraj Afrike, nato zunaj nje na vse ostale celine, razen Antarktike. Migracije so nekaj najbolj običajnega v človeški zgodovini, normalen družben pojav, in to ne samo v obdobju lovstva in nabiralništva na začetku razvoja človeštva, ampak tudi kasneje,« razlaga prof. dr. Mitja Žagar, znanstveni svetnik na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Eden bistvenih razlogov, da se do migracij ne vzpostavi bolj pozitivnega odnosa, je, da ljudje o njih malo vedo, hkrati pa se »poskuša migracije zelo pogosto izkoristiti v politične ali ideološke namene«, da se zbuja strah, kar še bolj okrepi odnos ljudi do migracij, poudarja sogovornik.