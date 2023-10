Dnevnikova anketa o migracijah: V Sloveniji bi sprejeli delavce in podnebne begunce

Temeljna okoliščina, ki določa dinamiko migracij in migracijske politike v posamezni državi, je vzdušje v družbi. Anketa, ki jo je za Dnevnik med 9. in 11. oktobrom na vzorcu sedemstotih ljudi izvedla agencija Ninamedia, je pokazala, da imajo prebivalci Slovenije v današnjem času do migracij dokaj odklonilen odnos. Ob vprašanju, ali je priseljevanje iz držav izven Evropske unije za našo državo, v današnjem času, bolj težava, ali priložnost, je kar 62,9 odstotka ljudi odgovorilo, da so migracije bolj težava. Priložnost v migracijah vidi zgolj 12,6 odstotka ljudi.